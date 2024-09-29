Edine'de 52 Bin Şehit İçin Anma Töreni - Son Dakika
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Edine'de 52 Bin Şehit İçin Anma Töreni

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Edirne'de Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen programla, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları sırasında hastanede şehit olan 52 bin asker anıldı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından düzenlenen anma törenine Edirne Valisi ve diğer yetkililer katıldı. Yapılan konuşmalarda, şehitlerin hatıraları yad edildi ve vatanın korunmasının önemi vurgulandı.

29.09.2024 17:26
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EDİRNE'de Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen programla, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları sırasında hastanede şehit olan 52 bin asker için anma töreni düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları sırasında Edirne Asker Hastanesi'nde şehit olan askerler için anma programı düzenlendi. Günümüze sadece tek duvarı kalan hastanenin hemen yanında, 2015 yılında yapılan Asker Hastanesi Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Müftüsü Ercan Aksu, şehit yakınları ve dernek üyeleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında Kur'an okundu, hayatını kaybeden şehitler için dua edildi.

'52 BİN ŞEHİT YATIYOR'

Programda konuşan AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Edirne'nin yakın tarihte dört kez işgal edildiğini belirterek, "Acılarla dolu yıllarda, binlerce vatan evladının Galiçya' dan, Balkanlardan ve Çanakkale cephelerinden yaralı olarak getirildiği, 2. Abdülhamid'in emriyle yaptırılan Edirne Merkez Asker Hastanesi'nde tedavilerinin yapıldığı ve şehit düşen 52 bin ecdadın yattığı Edirne Asker Hastanesi şehitliğindeyiz. Bu şehitlikte 52 bin şehidimiz yatmaktadır." dedi.

5 bin 5 şehidin isimlerinin tespit edilerek kayıtlara geçtiği mezarlıkta şehitler için düzenlenen törende konuşmasını sürdüren İriş, "Üzerinde yaşadığımız bu toprakları bize vatan kılan, bin yıldan beri bu topraklarda destansı mücadeleleriyle bağımsızlığımızı perçinleyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Rabbimiz, onların bıraktığı emanetlere sahip çıkabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eylesin" dedi.

'BİZE DÜŞEN GÖREV BU TOPRAKLARI KORUMAKTIR'

Din, namus, şeref gibi kutsal değerlerin ancak vatan sayesinde korunabileceğini kaydeden İriş, "Bundan dolayı atalarımız, bu güzel vatan için her türlü fedakarlıkta bulunmuşlardır. Atalarımızın kanı ile yoğrulmuş bu vatanı elbette çok seveceğiz. Şehitlerimiz, kanlarını akıtarak bu cennet vatanı bize emanet etmişlerdir. Bize düşen de bu toprakları imar etmek, korumak ve bizden sonraki nesillere devretmektir. Bunu yaptığımız takdirde hem vatanımıza ve hem de şehitlerimize karşı görevlerimizi büyük ölçüde yapmış ve onların ruhlarını şad etmiş oluruz. Tarihimiz bize göstermiştir ki, felaket zamanlarında tam bir dayanışma ile birleşen ve barış zamanlarında el ele tam bir anlayışla çalışan milletler daima başarıya ulaşmışlardır" diye konuştu.

Vatanını, milletini seven herkesin, ülkesinin evlatlarının milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesine önem vermesi gerektiğinin altını çizen İriş, "Bunu engellemek vatana ve memlekete yapılacak en büyük kötülüktür. Ahlak ve maneviyatı önceleyen, bilimle yoğrulan, ilimle fazilet ve erdeme ulaşan, teknolojiyle çağı yakalayan ve çağın ötesine geçmek için azim ve gayret gösteren nesiller geleceğe emin adımlarla yürürler. Bu anma programı ile bizlerin muradı, geleceğe yürürken geçmişimizi unutmamaktadır. Aziz şehitlerimize vefa, kahraman gazilerimize minnettarlığımızı sunmaktır. Çünkü geçmişini iyi bilenler, geleceğe emin adımlarla yürürler" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Sezer ile beraberindekiler şehitliği gezdi.

Edine\'de 52 Bin Şehit İçin Anma Töreni
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edine'de 52 Bin Şehit İçin Anma Töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edine'de 52 Bin Şehit İçin Anma Töreni - Son Dakika
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