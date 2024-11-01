Edirne'de Balkan İş ve Yatırım Forumu Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Balkan İş ve Yatırım Forumu Düzenlendi

Edirne\'de Balkan İş ve Yatırım Forumu Düzenlendi

Balkan İş ve Yatırım Forumu, Edirne'de 600 iş insanının katılımıyla geleneksel hale getirilecek.

01.11.2024 09:47
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Edirne'de Valilik ev sahipliğinde düzenlenen " Balkanlar'ın Davos"u olarak nitelenen Balkan İş ve Yatırım Forumu geleneksel hale getirilecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere dün Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) destekleriyle gerçekleştirilen Balkan İş ve Yatırım Forumu'nu değerlendirdi.

Sezer, Edirne'nin tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Edirne'nin eski payitaht ve tüm Balkanlar'a hitap eden bir kent olmasından yola çıktıklarına işaret eden Sezer, "Balkanlar'ın tüm ülkelerinden katılım oldu. 600'e yakın iş insanı, sektör temsilcisi katıldı." dedi.

Türkiye'nin Balkanlar'da büyük bir etkisi olduğunu vurgulayan Sezer, Balkanlar'da resmi ilişkilerin ötesinde iş insanları arasında, halklar arasında sınırların kalktığı ilişkilerin söz konusu olduğunu belirtti.

Samimi ilişkileri Balkan İş ve Yatırım Forumu'yla organize hale getirmeyi hedeflediklerini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne tarihi başkent olması sebebiyle de bunu çok hak eden bir şehir. 'Mini bir Davos olsun', 'Balkanlar'ın Davos'u olsun' diye yola çıkıldı buradan da önemli sonuçlar elde edildi ve Balkan İş ve Yatırım Forumu'nun Davos gibi geleneksel hale gelmesine karar verdik. Sayın bakanlarımız da o yönde bizleri talimatlandırdılar. Bundan sonra da konu bazlı, sektör bazlı da birçok alanda çalışılacak.

Edirne'nin sanayi, ticaret, tarım alanında hem Trakya'nın, hem Türkiye'nin, hem Balkanlar'ın bir merkezi olması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda da çok büyük bir teveccüh var. Edirne 'kendini buldu' diyebiliriz."

İş dünyası Edirne'de buluştu

Edirne'de dün düzenlenen foruma, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Bosna Herkes Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac, Bulgaristan Yenilik ve Büyüme Bakanı Rosen Karamidov, Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Blerta Rama, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Zoran Dimitrovski, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, büyükelçiler, iş dünyası temsilcileri, çok sayıda yurt içi ve yurt dışından iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Balkan İş ve Yatırım Forumu Düzenlendi - Son Dakika

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