 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de cep telefonu çalan şüphelilerden 3'ü cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de cep telefonu çalan şüphelilerden 3'ü cezaevine gönderildi

Edirne'de marketten alışveriş yapan bir kişinin cep telefonunu çaldıkları tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından marketin güvenlik kameraları incelenerek tespit edildi ve kovalamaca sonucu yakalandı.

Edirne\'de cep telefonu çalan şüphelilerden 3\'ü cezaevine gönderildi
12.12.2023 - 10:43,
Abone Ol

Edirne'de, marketten alışveriş yapan kişinin cep telefonunu çaldıkları tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.

Fas uyruklu R.T, B.E. ve Y.T çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Serbest bırakılan Fas uyruklu kadın A.A. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olay

Edirne'de 9 Aralık'ta marketten alışveriş yapan A.K'nin cep telefonunu çaldıkları tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince marketin güvenlik kameraları incelenerek tespit edilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri İstasyon Mahallesi'nde tespit ederek kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Edirne, Fas, Güvenlik, Ceza, Hırsızlık, Adliye, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de cep telefonu çalan şüphelilerden 3'ü cezaevine gönderildi - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de cep telefonu çalan şüphelilerden 3'ü cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement