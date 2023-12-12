Edirne\'de cep telefonu çalan şüphelilerden 3\'ü cezaevine gönderildi

Edirne'de, marketten alışveriş yapan kişinin cep telefonunu çaldıkları tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.
Fas uyruklu R.T, B.E. ve Y.T çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Serbest bırakılan Fas uyruklu kadın A.A. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olay
Edirne'de 9 Aralık'ta marketten alışveriş yapan A.K'nin cep telefonunu çaldıkları tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince marketin güvenlik kameraları incelenerek tespit edilmişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri İstasyon Mahallesi'nde tespit ederek kovalamaca sonucu yakalamıştı.
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