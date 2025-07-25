Edirne\'de Çocuklardan Gazze\'ye Destek

Edirne'de çocuklar, "Çocuklar Kıyamda Zafer Yakında" etkinliği kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Eski Cami önünde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi öncülüğünde çocuklar ve vatandaşlar, cuma namazı sonrası toplandı.

Çocuklar adına basın açıklamasını okuyan Ali Osman Çelebi, Gazze'nin aylardır kuşatma altında olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Çelebi, "Gazze bize çağrıda bulunuyor. Bu çağrı, toprağa gömülen çocukların haykırışıdır. Bu çağrı, 'Açlıktan kum yiyoruz' diyenlerin çağrısıdır. Bu çağrı, 'Açım' diye ağlayan bebeklerin çağrısıdır. Bu çağrı, bir halkın son nefeste bile dimdik ayakta kalma iradesidir." dedi.

Çelebi, dünyanın Gazze'de yaşanan olaylara sessiz kaldığını ifade etti.

Bu sessizliğin "ihanet" olduğunu dile getiren Çelebi, bugün Gazze için yürümeyen ayakların yarın zilletle sürüneceğini belirtti.

Bugün Filistin için haykırmayan dillerin de yarın pişmanlıkla titreyeceğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Ben bir çocuğum, ama susmuyorum. Ben bir çocuğum, sadece oyuncaklarla, oyunlarla ilgilenmiyorum. Çünkü dünyanın bir yerinde, başka çocuklar acı çekiyor. Filistinli kardeşlerimiz, bizim gibi çocuklar. Onlar da koşmak, gülmek, okula gitmek istiyor. Bugün buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Filistin özgür olana kadar susmayacağız."