Edirne'de Fetih Yürüyüşü - Son Dakika
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Edirne'de Fetih Yürüyüşü

Edirne\'de Fetih Yürüyüşü
25.05.2025 00:39
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Edirne'de düzenlenen programda fetih ruhu vurgulandı, Selimiye Camisi'nde kutlama yapıldı.

FETİH YÜRÜYÜŞÜ VE SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA PROGRAM

Edirne'de düzenlenen 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programı kapsamında, Mehteran Birliği, jandarma atlı birliği ve Yeniçeriler, fethin sembolü şahi toplar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kurum, kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı. Yürüyüşe ayrıca Mehmet: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları Serdar Gökhan, Ali Kenan Çoban, Ertuğrul Postaoğlu, Sidar Tublek, Recep Çavdar ve Mustafa Kaya da katıldı. Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayan yürüyüş Selimiye Camisi meydanında son buldu. Meydanda kurulan alanda devam eden kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, ardından Kur'an okundu.

'HER ŞEY EDİRNE'DE BAŞLAMIŞTIR'

Burada konuşan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Fatih Sultan Mehmet'in Edirne ve ülke için olduğu kadar insanlık için de önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. İriş, "Sultan Fatih'in Edirneli olması, fetih hazırlıklarının Edirne'de yapılması, İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan topların burada dökülmesi gibi birçok husus Edirne'mizle özdeşleşmiştir. Ancak bunlar yeterince gündeme gelememiştir. Fetih İstanbul'dadır ama her şey Edirne'de başlamıştır. İstanbul'un fethini anlamak için önce Edirne'yi ve Edirne'de yapılanları anmak ve anlamak gerekmektedir. İstanbul'un fethi, heyecanın yanında, bilim ve teknik, imanın yanında akıl ve cesaret olduğu için gerçekleşmiştir. Bunun için her kademede medeniyet değerlerimize sımsıkı bağlı, gönlü ve ufku geniş, iyiliği, adaleti şiar edinmiş, güçlü zihin yapısına sahip insanlara ihtiyaç vardır" dedi.

'FETİHLER ÖNCE RUHLARDA BAŞLAR'

Edirne Valisi Yunus Sezer de fetihlerin ruh işi olduğunu belirterek, "İşte Edirne bu ruhun en güçlü kaynaklarından biridir. Çünkü Edirne sadece bir payitaht değil, aynı zamanda bir meydan mektebidir. Bir ruhani hazırlık merkezidir. Bir medeniyetin yoğrulduğu ocaktır. Burada sadece kılıç değil, dua da kuşanılır. Burada sadece asker değil, irfan sahibi, gönül erleri de yetişir. Alparslanlardan Fatih'e, Yesevilerden Akşemseddi'ne kadar uzanan o büyük yürüyüş işte bu şehirde, bu camilerde ve bu gönüllerde şekillenmiştir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kapılarını açmadan önce kendi iç aleminde bir fetih gerçekleşmiştir. Fetihler önce ruhlarda başlar, fetihler önce gönüllerde, önce dualarda başlar ve o ruh bir kez tutuştu mu surlar dayanmaz, zincirler çözülür ve çağlar değişir" diye konuştu.

'FETİH RUHUNU KAYBETMEYELİM'

Edirne ruhunu, fetih ruhunu gençlere bir ideal olarak bırakılması gerektiğini kaydeden Sezer, "Bir miras olarak bu gençlere, lütfen bu büyük ruhu nakşedelim. Çünkü bu ruh ki bizleri Malazgirt'te var etti, İstanbul'un fethinde bu ruh vardı, Çanakkale'de bu ruh vardı. Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarında bu ruh vardı. Bugün etrafımızı saran ateş çemberinde yine aynı ruh var. Lütfen bu ruhu kaybetmeyelim. Namık Kemal'in söylediği gibi, fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır" dedi.

İSTANBUL'UN FETHİ VİDEOYLA CANLANDIRILDI

Konuşmaların ardından zeybek halk oyunları gösterisi ve Jandarma Komutanlığı Bando konseri katılımcılara sunuldu. İstanbul'un fethinin 'Video Mapping' yöntemiyle Selimiye Camisi üzerinde gösterilmesiyle devam eden program, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, ardından Serkan Çağrı ve Ece Ata konseriyle devam etti.

Kaynak: DHA

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