Edirne\'de KOBÜKS Denetimi Yapıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi (KOBÜKS) denetimi gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Kemalköy'de ki denetimlerde üretim alanlarının fiziki durumu, beyan edilen ürün bilgileri ve yürütülen üretim faaliyetleri kayıt altına alındı.

KOBÜKS sistemiyle kapalı ortamda yapılan bitkisel üretimin kayıt altına alınması, üretim planlaması, izlenebilirlik ve tarımsal destekleme süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amaçlanıyor.

Saadet Partisi Meriç İlçe Başkanlığında iftar programı düzenledi

Saadet Partisi Meriç İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı, teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Av. Sinan Tekin ile Saadet Partisi İl Başkanı Tezcan Karakütük de katıldı.

Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Programda konuşan Saadet Partisi Meriç İlçe Başkanı Arif Güngör, Ramazan ayının toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

İl Başkanı Karakütük de ramazanın paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Tekin ise ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

-Edirne'de özel kreş ve gündüz bakımevi personeline eğitim kampı düzenlendi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlükleri personeline yönelik eğitim kampının üçüncüsünü Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Eğitimde, sağlıklı yaşam, dengeli beslenme, çocuk ve yetişkin beslenmesi, iletişim, bağımlılıkla mücadele, aile danışmanlığı ve bilinçli medya ve teknoloji kullanımı gibi konular işlendi.

Program, ilgili ulusal eylem planları ve yönetmelikler kapsamında Edirne Valiliği, İl Müdürlüğü ve bağlı birimler iş birliğiyle düzenlendi.

İl Müdürlüğü, eğitim kampına katkı sağlayan kurumlara ve uzmanlara teşekkür ederken, 2026 yılı boyunca benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

- İpsala'da mezarlık çevresinde düzenleme çalışmaları sürüyor

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Işıklar Mezarlığı girişinde başlatılan çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Kerman, İpsala için üretmeye ve ilçeyi her alanda geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.