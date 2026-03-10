Edirne'de KOBÜKS Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de KOBÜKS Denetimi Yapıldı

Edirne\'de KOBÜKS Denetimi Yapıldı
10.03.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Tarım Müdürlüğü, kapalı ortamda bitkisel üretim için KOBÜKS denetimi gerçekleştirdi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi (KOBÜKS) denetimi gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Kemalköy'de ki denetimlerde üretim alanlarının fiziki durumu, beyan edilen ürün bilgileri ve yürütülen üretim faaliyetleri kayıt altına alındı.

KOBÜKS sistemiyle kapalı ortamda yapılan bitkisel üretimin kayıt altına alınması, üretim planlaması, izlenebilirlik ve tarımsal destekleme süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amaçlanıyor.

Saadet Partisi Meriç İlçe Başkanlığında iftar programı düzenledi

Saadet Partisi Meriç İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı, teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Av. Sinan Tekin ile Saadet Partisi İl Başkanı Tezcan Karakütük de katıldı.

Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Programda konuşan Saadet Partisi Meriç İlçe Başkanı Arif Güngör, Ramazan ayının toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

İl Başkanı Karakütük de ramazanın paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Tekin ise ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

-Edirne'de özel kreş ve gündüz bakımevi personeline eğitim kampı düzenlendi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlükleri personeline yönelik eğitim kampının üçüncüsünü Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Eğitimde, sağlıklı yaşam, dengeli beslenme, çocuk ve yetişkin beslenmesi, iletişim, bağımlılıkla mücadele, aile danışmanlığı ve bilinçli medya ve teknoloji kullanımı gibi konular işlendi.

Program, ilgili ulusal eylem planları ve yönetmelikler kapsamında Edirne Valiliği, İl Müdürlüğü ve bağlı birimler iş birliğiyle düzenlendi.

İl Müdürlüğü, eğitim kampına katkı sağlayan kurumlara ve uzmanlara teşekkür ederken, 2026 yılı boyunca benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

- İpsala'da mezarlık çevresinde düzenleme çalışmaları sürüyor

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Işıklar Mezarlığı girişinde başlatılan çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Kerman, İpsala için üretmeye ve ilçeyi her alanda geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Güncel, İpsala, Edirne, İftar, Meriç, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de KOBÜKS Denetimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
İsrail ordusu Lübnan’ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi İsrail ordusu Lübnan'ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi
Trump’tan Avustralya’ya İran milli kadın futbol takımına “iltica hakkı“ vermesi çağrısı Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına "iltica hakkı" vermesi çağrısı
Özgür Özel’e bir soruşturma daha Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim

15:54
Trump “İran’la görüşebiliriz“ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump "İran'la görüşebiliriz" dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
15:14
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 15:59:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne'de KOBÜKS Denetimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.