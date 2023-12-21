Edirne\'de \'Konuşan Yazılar\' sergisi açıldı

EDİRNE'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi gibi çok sayıda önemli hattatın eserlerinin yer aldığı 'Konuşan Yazılar' sergisi ziyarete açıldı.

Özel bir kuruluşun İslam eserleri koleksiyonunda yer alan, 36 sanatçının 50 hat eserinden oluşan 'Konuşan Yazılar' sergisi Devecihan Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Açılışa Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle davetliler katıldı. Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi ve Yesarizade Mustafa İzzet Efendi gibi önemli hattatların eserlerinin de bulunduğu serginin açılışını gerçekleştiren Vali Sezer, koleksiyonun geçmişe ışık tuttuğunu söyledi.

'GEÇMİŞE IŞIK TUTAN BİR SERGİ'

Serginin geçmişe ışık tuttuğunu söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, Geçmişimize ışık tutan önemli koleksiyonun Edirne'de sergilenmesi bizi ayrıca mutlu etti. Gerçekten de Edirne payitaht bir şehir. Konya gibi, Bursa gibi, İstanbul gibi, hem Osmanlı döneminde hem de Osmanlı öncesinde bütün medeniyetimize ışık tutan bir çekirdek. Aynı zamanda Cumhuriyetimize yön veren önemli şehirlerden bir tanesi. Burada bu tür kültürel aktivitelerin yapılması bizleri mutlu etmektedir. Edirne insanı da sanata ve sanatçıya son derece önem veren, bu tür sergilere katılımın son derece fazla olduğu bir il. Bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli hat sanatçılarının baş eserlerinin ilimizde sergilenmesi, ilimizde misafir edilmesi bizim açımızdan son derece kıymetli diye konuştu.

Serginin Türkiye genelinde yoğun ilgi gördüğünü anlatan yönetim kurulu üyesi Taşkın, Bizler de bunun üzerine sergimizi Anadolu'nun farklı illerindeki sanatseverlerle buluşturmak istedik. Daha önce Bursa ve Konya'da büyük ilgi gören konuşan yazılar sergimizi şimdi de Edirne'de sanatseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan Edirne'de, eski Payitahtımızda bu sergiyi hayata geçirmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz dedi.

Konuşmaların ardından Vali Sezer ve beraberindekiler, sergiyi gezdi. Sergi 10 Ocak 2024'e kadar Devecihan Kültür Merkezi'nde ziyarete açık kalacak.