Edirne'de Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Kurban Bayramı Yoğunluğu

Edirne\'de Kurban Bayramı Yoğunluğu
26.05.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Sezer, bayram boyunca sınır kapılarında yoğunluk ve tedbirlerin 24 saat süreceğini duyurdu.

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı süresince kentteki 4 sınır kapısında yoğunluk beklediklerini belirterek, "4 sınır kapımızda, 41 peronda yolcu giriş çıkış işlemleri yürütülürken, 37 peronda da TIR giriş çıkış işlemleri devam edecek. Bu noktalarda 416 gümrük ve emniyet personelimiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülecek" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarına bir dizi bayram ziyareti gerçekleştirdi. Bayram mesaisindeki personelin bayramını kutlayan Vali Sezer'e AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da eşlik etti. Vali Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, ziyaret programına Meriç Askeri Gazinosu'nda görev yapan askeri personelle bayramlaşarak başladı. Ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisi'ne geçen Vali Sezer, burada da emniyet personeli ile bayramlaştı.

'GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Sezer, "Malumunuz, Edirne 4 sınır kapısına sahip bir şehir. Bayram öncesinde hem giriş hem çıkış yönünde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Gurbetçi vatandaşlarımız bayram tatilinin uzun olması nedeniyle ülkemize giriş yaptı. Aynı şekilde tatil ve kurban vesilesiyle Bulgaristan ve Yunanistan tarafına geçişlerde de önemli bir hareketlilik oluştu. Bizler de tüm kurumlarımızla birlikte gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Bayram süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için çalışmalarımız 24 saat esasına göre devam edecek" dedi.

'GÜMRÜKLERDE 416 PERSONELLE 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞMA'

Sınır kapılarında alınacak önlemlere değinen Vali Sezer, "Sınır kapılarımızda da yoğunluk nedeniyle tüm hazırlıklarımız tamamlandı. 4 sınır kapımızda, 41 peronda yolcu giriş çıkış işlemleri yürütülürken, 37 peronda da tır giriş çıkış işlemleri devam edecek. Bu noktalarda 416 gümrük ve emniyet personelimiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülecek" dedi.

ENEZ'DEN YUNAN ADALARINA DENİZ YOLU PLANI

Yaklaşan yaz tatili sezonuyla ilgili alınacak önlemlere de değinen Vali Sezer, "Sahillerimizle ilgili düzenlemelerimiz devam ediyor. Özellikle Erikli ve Mecidiye sahillerinde geçmiş yıllarda oluşan olumsuz görüntülerin tekrar yaşanmaması adına çalışmalar yürütülüyor. Çarpık yapılaşma, çevre temizliği, çöp sorunu ve sahil bandındaki işletmelerle ilgili yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz. Enez gerçekten çok güzel bir sahil ilçemiz. Oranın hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda turizm açısından önemli bir proje üzerinde çalışıyoruz. Gümrük Müdürlüğümüzle birlikte, Enez'in turizm potansiyelini artıracak bir çalışma başlattık. Özellikle komşu ülke Yunanistan'ın adalarına deniz yoluyla geçiş sağlanabilmesi amacıyla geçici bir gümrükleme sistemi kurulması yönünde çalışmalarımız son aşamaya geldi. Eğer yetiştirebilirsek bu yıl uygulamayı başlatmayı hedefliyoruz. Amacımız hem komşu ülkelerden Enez ve Edirne'ye turizm hareketliliğini artırmak hem de vatandaşlarımızın teknelerle adalara ulaşım sağlayabilmesine imkan oluşturmak. Bu kapsamda bir iç gümrükleme sistemi kurulacak. Şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah yetiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

'BİN 175 KOLLUK PERSONELİ GÖREV BAŞINDA OLACAK'

Otoyollarda radar uygulamalarına ağırlık verilerek trafik tedbirlerinin aralıksız sürdürüleceğini kaydeden Vali Sezer, "Özellikle otoyollarda radar uygulamalarımız olacak. Buradaki temel amacımız cezai işlem değil, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve bayramın ağız tadıyla geçirilmesine katkıda bulunmaktır. Hem emniyet birimlerimiz hem de jandarmamız tarafından trafik denetimleri aralıksız sürdürülecek. Ayrıca havadan dron destekli trafik denetimlerimiz de devam edecek. Bayram süresince toplam 62 uygulama noktasında, 185 tim görev yapacak. 41 trafik timimiz, 41 asayiş timimiz, 185 asayiş ekibimiz ve 6 dron ekibimizle birlikte toplam bin 175 kolluk personelimiz görev başında olacak. Bu sayı günlük görev yapan personel sayımızdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Edirne, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama
CHP’deki krizle ilgili Ömer Çelik’ten bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim CHP'deki krizle ilgili Ömer Çelik'ten bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı
Rusya: Kiev’deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız
Otomobilinin sol ön kapısını açıp ayağıyla tutarak trafikte ilerledi Otomobilinin sol ön kapısını açıp ayağıyla tutarak trafikte ilerledi
Oulai Trabzonspor’a servet kazandıracak Oulai Trabzonspor'a servet kazandıracak

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:28
Arafat’ta eller semaya yükseldi Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan vakfe duası
Arafat'ta eller semaya yükseldi! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan vakfe duası
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:36:21. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.