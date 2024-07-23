Edirne'de Nehirde Boğulan Gençlerin Cenaze Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Nehirde Boğulan Gençlerin Cenaze Törenleri Düzenlendi

Edirne\'de Nehirde Boğulan Gençlerin Cenaze Törenleri Düzenlendi

Edirne'de serinlemek için girdikleri Meriç Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Mert Tutuşturan ve Sanem Yağmur Demir için düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı. Tutuşturan'ın cenazesi Kıyık Yeni Camisi'nde, Demir'in cenazesi ise Alaca Camisi'nde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

23.07.2024 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de, serinlemek için girdikleri Meriç Nehri'nde, kurtarmaya çalıştığı Sanem Yağmur Demir (14) ile birlikte boğularak hayatını kaybeden Mert Tutuşturan (18), düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de, Sanem Yağmur Demir, Mert Tutuşturan ve Muammer Şavul, dün saat 15.00 sıralarında Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında Meriç Nehri kıyısına gitti. Burada bir süre oturan 3 arkadaştan Sanem Yağmur Demir ile Mert Tutuşturan, serinlemek için Meriç Nehri'ne girdi. Nehrin ortasına doğru açılan Demir, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunu gören Mert Tutuşturan da onu kurtarmak için açıldı. Tutuşturan ve Demir gözden kayboldu. Kıyıdaki Muammer Şavul'un, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp 2 kişiyi bulmak için nehirde botla arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen dalgıçların da katıldığı arama çalışmalarında bir süre sonra Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri bulunup, kıyıya çıkarıldı.

CENAZE TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

İkiliden Mert Tutuşturan için bugün ikindi namazı sonra Kıyık Yeni Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tutuşturan'ın akrabaları, yakınları ve sevenleri katıldı. Aile taziyeleri cami girişinde kabul etti. Kılınan cenaze namazından sonra Mert Tutuşturan'ın naşı, Acıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanem Yağmur Demir için ise Yenimaret semtindeki Alaca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Demir'in naşı, Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Meriç Nehri, Edirne, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Nehirde Boğulan Gençlerin Cenaze Törenleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
17:14 ’’Ötanazi’’ kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu ''Ötanazi'' kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı! AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
16:58 İstanbul’da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 20:08:10. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Nehirde Boğulan Gençlerin Cenaze Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement