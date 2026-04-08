Edirne'de Polis Haftası Kutlaması
08.04.2026 19:09
Edirne'de Romanlar, sahte kavga ihbarıyla polis ekiplerini karşıladı ve Polis Haftası'nı kutladı.

EDİRNE'de çoğunluğu Romanlardan oluşan mahalle sakinleri, sahte kavga ihbarı vererek çağırdıkları polis ekiplerini, çiçek ve Türk bayraklarıyla karşılayıp, Polis Haftası'nı kutladı.

Kentte, çoğunlukla Roman vatandaşların oturduğu Çavuşbey Mahallesi'nde vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı ve Polis Haftası kapsamında, polis ekiplerine sürpriz yaptı. Mahallede, kavga olduğu yönünde ihbar veren vatandaşlar, ekipleri beklemeye koyuldu. Ekiplerin geldiğini duyan mahalleli bu sırada kavga ediyormuş görüntüsü verdi. Kavgayı gören polis ekipleri müdahale etmek isterken, bir anda vatandaşlar davul zurna çalmaya başladı. Bir anlık şaşkınlık yaşayan polislere çiçek ve Türk bayrağı hediye edildi.

Mahalleli adına konuşan Trakya Roman ve Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TROYDEM) Başkanı Erkan Makas, polisin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Biz Roman toplumu olarak devletimizin yanındayız, polisimizin yanındayız, jandarmamızın yanındayız. Daha önceleri kenar mahallelerimize, kavgalarda polis arkadaşlarımız gelip olay yerine müdahale ediyorlardı. Bu sefer dedik ki kavga olmadan polislerinizi çağırıp polis haftasını kutlamak istedik. Buradan tüm Türkiye'deki polis teşkilatının haftasını kutluyorum, hayırlara olması niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
İran’dan 4 ülkedeki bazı köprü ve güzergahlar için uyarı İran’dan 4 ülkedeki bazı köprü ve güzergahlar için uyarı

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
