Edirne\'de Roman öğrencilerin okula devamsızlık sorunları projelerle azaldı

Edirne'de Roman öğrencilerin okula devamsızlık sorunlarının projeler sayesinde azaldığı bildirildi.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İçişleri Bakanlığı Roman Koordinatörü Hacı Arif Davulcu ile Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.
Milletvekili Aksal, ziyaretin ardından AA muhabirine Romanların Edirne nüfusunda ciddi bir ağırlığa sahip olduğunu söyledi.
Toplumun, hep birlikte güçlü olduğunu belirten Aksal, "Ülkemizin geleceği için Romanları hayatın her alanına dahil etmemiz gerekiyor. Edirne'de Roman çocukları konusunda çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Öncelikle çocuklarımız bizim için çok önemli. Edirne'de Vali Yunus Sezer'in koordinasyonunda yürütülen çalışma ve projelerle devamsızlık oranı düştü. Roman çocuklarda okulda devamsızlığına taviz vermiyoruz. Edirne'yi inşallah Romanlara yönelik çalışmalar konusunda Türkiye'ye örnek, pilot bölge yapacağız." diye konuştu.
Roman öğrencilerin okullara devam durumlarının tek tek takip edildiğini ifade eden Aksal, okul sonrası öğrenciler için aktiviteler de düzenlendiğini belirtti.
Roman Koordinasyon Merkezi çalışmaları
Roman Koordinatörü Davulcu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Roman Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında il ziyaretleri yaptıklarını söyledi.
Merkezin 42 ilde çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Davulcu, "Edirne bu illerden en önemlisi. Romanların yoğun yaşadığı illerin başında geliyor. Edirne'de ziyaretler ve gözlemler yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın dünkü programında da Roman çocukların spor alanında 16 branşa entegre olduğunu gördük. Barınmadan, eğitime Romanlara yönelik önemli çalışmalar planlanıyor ve hayata geçiriliyor." diye konuştu.
Davulcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Romanlara yönelik çalışmalara destek olduğunu dile getirdi.
Eğitim konusunda da önemli adımlar atıldığını söyleyen Davulcu, "Türkiye'de Roman çocukların eğitim ortalamaları biraz düşük ama Edirne'ye geldiğimizde bu yıl bin öğrencinin yeniden okula kazandırıldığını gördük. Roman öğrencilere okulda kahvaltı da veriliyor. Roman öğrenciler okullarına devam ediyor." dedi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Roman öğrencilerin okula devamsızlık sorunları projelerle azaldı - Son Dakika
Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde at eti ve kemik parçaları bulundu. Durumu bildiren esnafın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde buluntuların ata ait olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri, et ve kemik parçalarını bırakan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri ise bölgedeki et satışı yapan tedarik zincirleri ve marketlerde denetim başlattı.
İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, seçim çalışmaları kapsamında Çeltikçi ve Edebey kırsal mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlara yapılan çalışmaları hatırlatan Taban, yeni döneme dair planlamalarını ve hedeflerini anlattı.
Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) 14. Ulusal Komitesi, Beijing'de yıllık oturumuna başladı. CPPCC, ülkenin politikalarını ve reformları tartışmak için önemli bir platform sağlıyor.
Gemlik Belediyespor sporcuları Türkiye çapında kazandıkları başarıların ardından uluslararası turnuvalarda da başarılı performans sergiliyor. Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda üçüncü olan Edanaz Topalsalihoğlu, Nisan ayında Çek Cumhuriyeti ve Almanya'da düzenlenecek Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, genç sporcuyu tebrik ederek, Gemlik Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin meyvesini aldığını belirtti.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yapılan hazırlıkların tamamlandığını ve 1 milyon 649 bin 704 seçmenin 5 bin 365 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Ayrıca, Vali Özkan, suç ve suçlularla mücadelede elde edilen sonuçları ve terör, narkotik ve suç örgütü operasyonlarını da değerlendirdi.
Kars'ta ihracat 2024 yılı Ocak ayında yüzde 32,7 azalarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,2 artarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Ocak ayında ihracat yüzde 3,5 artarken, ithalat yüzde 22,0 azaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak güncellendi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maçın başlangıç saati önceden planlanan 21.00'den 21.30'a değiştirildi.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, Karadeniz'in ilk ampute futbol sahasının ilçeye kazandırılacağını söyledi. Sporun birleştirici gücünü kullanarak toplumsal katılımı artırmayı ve engellilere yönelik spor imkanlarını genişletmeyi amaçlayan projenin ilçe stadının yanında 2025 yılına kadar hizmete sunulması planlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?