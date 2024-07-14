Edirne'de Tekne Alabora Oldu: 5 Arkadaş Kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de Tekne Alabora Oldu: 5 Arkadaş Kurtarıldı

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Edirne'de Meriç Nehri'nde bindikleri teknenin alabora olması sonucu nehrin ortasında mahsur kalan 5 arkadaş, ekipler tarafından kurtarıldı. Ters dönen tekneye tutunan arkadaşlar, çevrede bulunan bir tesisteki görevlinin yardım çağrısıyla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan 5 arkadaş, polis merkezine götürüldü.

14.07.2024 03:08
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EDİRNE'de, Meriç Nehri'nde bindikleri teknenin alabora olması sonucu nehrin ortasında mahsur kalan 5 arkadaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edirne'de 5 arkadaş, Meriç Nehri'nde bindikleri tekne ile tura çıktı. Saat 01.00 sıralarında tarihi Meriç Köprüsü yakınlarında teknenin alabora olması sonucu 5 kişi, suya düştü. Ters dönen tekneye tutunan 5 arkadaş, bağırarak yardım istedi. Çevrede bulunan bir tesisteki görevli sesleri duyup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri seslerin geldiği bölgeye kayıkla giderek, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan 5 arkadaş, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan 5 arkadaşın da sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 5 arkadaş, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edirne\'de Tekne Alabora Oldu: 5 Arkadaş Kurtarıldı
Kaynak: DHA

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