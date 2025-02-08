Edirne'de Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Edirne'de Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Coşkusu

Edirne\'de Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Coşkusu

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, 7 Balkan ülkesinden 21 ekibin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Dansçılar, Selimiye Camisi önünde kortej eşliğinde yürüyüş yaparak yöresel halk oyunlarını sergiledi.

08.02.2025 14:33  Güncelleme: 14:40
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EDİRNE'de, 7 Balkan ülkesinden 21 halk oyunu ekibiyle, 600'e yakın dansçının katıldığı Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nin 4'üncü gününde, kentin Selimiye Camisi meydanında bir araya gelen halk oyunları ekipleri, kortej eşliğinde Saraçlar Caddesi boyunca yürüdü. Ekiplerin cadde boyunca sergiledikleri yöresel halk oyunlarını ilgi çekti.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez 5-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, çarşamba günü halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı. Festivalin 2'nci günü 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle gösteri yapılmadı. İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Havsa ilçelerinde çeşitli gösterilerin sunulmasıyla devam eden festival 4'üncü gününde bugün Edirne'nin Selimiye Camisi Meydanı'nda oluşturulan kortejle başladı. Türkiye ve 7 Balkan ülkesinden 21 halk oyunu ekibi ve 600'e yakın dansçı, kendi bölgelerinin yöresel kıyafetlerini giyerek, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Saraçlar Caddesi'ne yürüdü. Korteje Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve çok sayıda dansçı katıldı.

Yürüyüş sırasında kendi bölgelerinin şarkılarını söyleyip, yöresel halk oyunlarını sergileyen ekiplerin o anlarını görenler cep telefonlarıyla kayda aldı. Festival, bugün öğlen saatlerinde kentin Karaağaç Mahallesi ve alışveriş merkezlerindeki gösterilerin yanı sıra, akşam saatlerinde düzenlenecek gala gecesiyle devam edecek.

Haber – Kamera: Umut IŞIK – Batuahn Sever/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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