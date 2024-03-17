Edirne\'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi\'nin Rahibi Aleksandır Çıkırık\'ın Ölümünün 1. Yılında Tören Düzenlendi

Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nin rahibi Aleksandır Çıkırık'ın, ölümünün 1. yılında mezarı başında tören düzenlendi.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Kıyık semtindeki kilisenin bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çıkırık'ın hayatı boyunca ülkesi için çalıştığını söyledi.
Çıkırık'ın Bulgaristan için fedakarca görev yaptığını ifade eden Yotova, "Bu yüce görevi her zaman en önde bir lider gibi yerine getirmiştir. Önceliği her zaman görevi olmuştur." dedi.
Yotova, Çıkırık'ın vefatının ardından Türk makamlarının kendilerine gerekli desteği verdiğini belirterek, "Öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Çıkırık'ın burada defnedilmesi için gerekli iznin verilmesini sağlayarak işbirliği gösterdiği için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
"Bulgar ve Türk vatandaşları arasında eşsiz bir köprü kurdu"
Edirne Valisi Yunus Sezer de kentte Çıkırık ile ilgili güzel sözler duyduğunu ifade etti.
Çıkırık'ın, Bulgar ve Türk vatandaşları arasında eşsiz bir köprü kurduğunu dile getiren Sezer, şöyle konuştu:
"Kendisini hem Bulgar hem Türk vatandaşı olarak ifade etmesiyle arkasında güzel, hoş bir seda bırakmıştır. İnsan olarak görevimiz, hangi makamda hangi mevkide olabilirsek olalım insanlığa faydalı olmak, güzelliği ve iyiliği anlatmaktır. Bu manada Aleksandır çok güzel bir hatıra, çok güzel bir miras bırakmıştır. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bulgar halkına ve Hıristiyan camiasına da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Aynı acıyı Edirne'deki tüm Türk vatandaşlarının paylaştığını da belirtmek isterim."
Konuşmaların ardından dua edildi, Çıkırık'ın mezarına çiçek bırakıldı.
Törene Çıkırık'ın ailesi, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Bulgaristan'ın İstanbul Büyükelçisi Vassil Petkov Valchev, Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, AK Parti İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba ve Bulgaristan vatandaşları katıldı.
Sveti Georgi Kilisesi'nde 2003'ten beri görev yapan 62 yaşındaki Çıkırık, geçen yıl 17 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiş, 19 Mart'ta düzenlenen törenle kilisenin bahçesine defnedilmişti.
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