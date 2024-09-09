Edirne İmam Hatip Temsilcisi Kurultay'da - Son Dakika
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Edirne İmam Hatip Temsilcisi Kurultay'da

Edirne İmam Hatip Temsilcisi Kurultay\'da

Edirne ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı ve Selimiye Camisi müezzini Gökhan Arda, Kocaeli'nde düzenlenen "21. İmam Hatipliler Kurultayı"nda Edirne'yi temsil etti.

09.09.2024 16:16
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Edirne ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı ve Selimiye Camisi müezzini Gökhan Arda, Kocaeli'nde düzenlenen "21. İmam Hatipliler Kurultayı"nda Edirne'yi temsil etti.

Arda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kurultayın açılış programında Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi.

Kurultaya yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katıldıklarını belirten Arda, "Kurultayın açılışında Kur'an-ı Kerim okumak bana nasip oldu. Bundan dolayı mutluluk duydum. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, imam hatipli öğrencilerimize burs, yurt ve farklı yardımlar yapan bir kuruluşumuz. Edirne'mizde de öğrencilerimize gerekli desteği vermeye çalışıyoruz." dedi.

Müzede "Okula Dönüş Festivali" düzenlendi

Edirne Belediyesi tarafından Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde "Okula Dönüş Festivali" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, festivalde eğitici ve eğlenceli etkinlikler keyifli zaman geçirdi.

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarı diledi.

Ergüden, belediye olarak öğrencileri her konuda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Festivale belediye başkan yardımcıları Gökçe Onur Öktem ve Ertuğrul Tanrıkulu, meclis üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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