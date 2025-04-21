Edirne Mevlevihanesi Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Edirne Mevlevihanesi Yeniden İnşa Ediliyor

Edirne Mevlevihanesi Yeniden İnşa Ediliyor

Edirne'deki 2. Murat dönemine ait Mevlevihanenin ihyası için inşaat çalışmalarına başlanıyor.

21.04.2025 12:27
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Edirne'de, 2. Murat döneminde yaptırılan Edirne Mevlevihanesi'nin ayağa kaldırılması için inşa çalışmalarına başlanıyor.

Konya Mevlevihanesi'nden sonra, İstanbul Mevlevihanesi'nden önce inşa edilen ve Balkanlar'a da hizmet veren Edirne Mevlevihanesi'nin ihyası için Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla çalışma başlatıldı.

Muradiye Camisi bahçesinde yapılan kazı çalışmalarıyla binanın temellerine ulaşılırken, tarihi kaynaklar ve fotoğraflardan faydalanarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı.

Tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması için inşa çalışmaları 25 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek temel atma töreniyle başlayacak.

"Muradiye Camisi ve Mevlevihane eski ihtişamlı günlerine kavuşacak"

Vali Sezer, yaptığı açıklamada, yılların hasreti Edirne Mevlevihanesi'nin yeniden ihya edilerek ayağa kaldırıldığını belirtti.

Edirne ve Balkanlar'a yaklaşık 500 yıl hizmet veren Mevlevihanenin eski günlerine kavuşacağını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Mevlevihane ve çevresindeki müştemilat 1934 yılında yıkılmış. Yapılan kazı çalışmalarıyla beraber yapının temellerine ulaştık. Kitabesinde yer aldığı şekilde inşallah inşa ediyoruz. Edirne ve tüm Balkanlar'a hizmet edecek bir yapı. Muradiye Camisi ve Mevlevihane eski ihtişamlı günlerine kavuşacak. Geçen yıl Edirne'mizin kendi evlatlarından semazen ekibi kurduk ve yetiştirdik. 1 yıl içerisinde Mevlevihanenin tamamlanmasıyla burada sema gösterileri olacak. Desteklerinden dolayı ilimiz adına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve Bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Edirne Mevlevihanesi

Tarihi kaynaklara göre, 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Cami Külliyesi'nde caminin kuzeyine yaptırılan ahşap Mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişlerinin, öğrencilerin ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede ise cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembe günleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

Edirne Mevlevihanesi 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde Mevlevihanenin şeyhleri Celalettin Çelebi, Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede, Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

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Kaynak: AA

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