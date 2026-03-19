Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Sınır Kapılarında Bayram Önlemleri

19.03.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Ramazan Bayramı nedeniyle sınır kapılarında 580 personel, 24 saat görev yapacak.

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tedbirlerin alındığını ve 580 personelin 24 esasına göre görev yapacağını söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı nedeniyle kamu kurumlarını ziyaret ederek, bayramlaştı. Bayramlaşmaya 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Meriç Askeri Gazinosu'nda başlayan Sezer'i, burada Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu karşıladı. Askerlerle bayramlaşan Vali Sezer'e Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Sezer, ziyaretin ardından Polis Bahçesi'ne geçerek kentteki emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

Vali Sezer, Edirne'nin, Türkiye'nin en batısında yer alması ve Avrupa'ya açılan sınır kapıları nedeniyle bayram dönemlerinde yoğun araç ve yolcu trafiği ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Her bayram olduğu gibi bu yıl da hem il merkezi hem de sınır hatlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade eden Sezer, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapacağını söyledi.

'BİN 236 PERSONEL SAHADA OLACAK'

Sezer, bayram süresince 136 asayiş ekibi ve 1024 personelin görev yapacağını, trafikte de 74 ekip ve 212 personelin sahada olacağını kaydetti. Toplamda 210 ekip ve 1236 personelin Edirne genelinde görev alacağını belirten Sezer, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Denetimlerin teknolojik imkanlarla da destekleneceğini ifade eden Sezer, kentte 1295 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası, 104 Plaka Tanıma Sistemi ve 9 İnsansız Hava Aracı'nın aktif olarak kullanılacağını bildirdi.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK TEDBİRLERİ

Bayram dönemlerinde Edirne'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını belirten Sezer, gümrük sahalarında 43 yolcu ve 37 TIR peronunda 580 personelin 24 saat esasına göre görev yapacağını söyledi. Ayrıca Göç İdaresi'nin 17 personel ve 2 mobil araçla yasa dışı göçle mücadelede sahada olacağını ifade etti. Sağlık hizmetlerinde de hazırlıkların tamamlandığını belirten Sezer, hastaneler ve 112 acilde 605 personelin görev yapacağını, AFAD ve acil birimlerde ise 27 personelin dönüşümlü olarak çalışacağını kaydetti.

SELİMİYE VE KARAAĞAÇ HATTINDA DÜZENLEME

Bayramda ziyaretçi yoğunluğunun artmasının beklendiği Selimiye Camisi çevresi ile Karaağaç güzergahında da trafik tedbirleri artırıldı. Vali Sezer, özellikle Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve bağlantı yollarında yoğunluğun artması durumunda belirli saatlerde, tek yön uygulamasına geçileceğini belirtti. Ayrıca Selimiye çevresinde yaşanabilecek trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla bazı okul bahçelerinin geçici otopark olarak kullanılmasının planlandığını ifade eden Sezer, uygulamanın yoğunluğa göre şekillendirileceğini söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 15:51:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.