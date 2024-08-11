Edirne UMKE, olası afetlere müdahale için hazır bekliyor - Son Dakika
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Edirne UMKE, olası afetlere müdahale için hazır bekliyor

Edirne UMKE, olası afetlere müdahale için hazır bekliyor

Edirne'de görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), olası afetlere müdahale için hazır bekliyor. UMKE, doğa kaynaklı afetlerin yanı sıra radyolojik ve nükleer yaralanma vakalarında da müdahale ediyor. UMKE'nin ulusal ve uluslararası afetlerde ve acil durumlarda ihtiyacı olanların yanında olduğu belirtildi.

11.08.2024 11:30
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Edirne'de görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), olası afetlere müdahale için hazır bekliyor.

Çeşitli birimlerde görevli 142 gönüllü sağlık çalışanından oluşan UMKE, Edirne Sağlık Müdürlüğü yanındaki istasyonda 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Olası deprem, sel, çığ, heyelan gibi doğa kaynaklı afetlerin yanı sıra radyolojik ve nükleer yaralanma vakalarında komuta merkezinden gelen anonsla harekete geçen nöbetçi ekip, tam donanımlı araçlarıyla olay yerine intikal edip, yaralılara müdahale ediyor.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, UMKE Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMKE'nin ulusal ve uluslararası afetlerde ve acil durumlarda coğrafi koşullar ve iklim şartları ne olursa olsun ihtiyacı olanların yanında olduğunu söyledi.

UMKE gönüllülerinin fedakarca çalıştığını belirten Yıldırım, "UMKE Haftasını kutluyorum. Ekiplere bugüne kadar yapmış oldukları özverili çalışmalar için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

UMKE Trakya Koordinatörü ve UMKE Edirne Sorumlusu Mustafa Gökbayrak da UMKE'nin hem ulusal hem de uluslararası görevlerde yer aldığını belirtti.

Envanterlerinde sahra hastaneleri, barınma üniteleri, konteynerler, kurtarma araçları, sağlık operasyon merkezleri gibi birçok ekipman bulunduğunu anlatan Gökbayrak, ekiplerin enkazdan kurtarma, yaralıya ilk müdahale ve ardından sahra hastanesine tahliyeye kadar her aşamada görev yaptığını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da görev yaptıklarını ifade eden Gökbayrak, Hatay'da görevli tüm personelin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Gökbayrak, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Romanya'daki Siret Sınır Kapısı'nda acil müdahale ünitesi ile Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi kurduklarını, Libya'da sel felaketinde ve İsrail'in Filistin'e saldırılarında Filistinlilere yardım için görev yaptıklarını ifade etti.

Tüm afetlere ve acil durumlara karşı hazır beklediklerini dile getiren Gökbayrak, Edirne'de 142, bağlı iller Tekirdağ ve Kırklareli ile birlikte Trakya'da 368 gönüllünün göreve hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne UMKE, olası afetlere müdahale için hazır bekliyor - Son Dakika

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