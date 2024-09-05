Edirne Valisi'nden Tarım ve Sulama Çalıştayı Müjdesi - Son Dakika
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Edirne Valisi'nden Tarım ve Sulama Çalıştayı Müjdesi

Edirne Valisi\'nden Tarım ve Sulama Çalıştayı Müjdesi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tunca Nehri'nde debi düşüklüğü nedeniyle tarımsal sulama sorunlarına dikkat çekerek, önümüzdeki yıl tarım konusunda bir çalıştay yapılacağını açıkladı. Vali Sezer, alternatif sulama yöntemleri ve ürün desenleri konusunda çözüm önerileri geliştirileceğini vurguladı. Ayrıca, içme suyu sıkıntıları olduğuna da değinen Sezer, yoğun nüfuslu köylerde ek çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

05.09.2024 18:39
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EDİRNE Valisi Yunus Sezer, özellikle Tunca Nehri'nde yaşanan debi düşüklüğü nedeniyle tarımsal alanların sulanmasında sıkıntı çekilen sezonun geride kaldığını belirterek, "Önümüzdeki yıl için bizim tarımla ilgili bir çalıştay yapıp hem ürün deseni noktasında hem de bu alternatif sulama yöntemleriyle ilgili olarak sıkıntı yaşadığımız tüm noktalara bir şekilde bir çözüm getirmemiz gerekiyor" dedi.

Vali Yunus Sezer, İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının dördüncü birleşimine katıldı. İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve il genel meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Sezer, İl Özel İdaresi bünyesinde başlatılan çalışmalara değindi. Özellikle sulama, yol ve altyapı yatırımlarını anlatan Sezer, tarım konusunda da önümüzdeki yıl yapılacak çalıştayla yaşanan kuraklığa alternatif çözümle bulmaya çalışacaklarını söyledi.

'İÇME SUYUYLA İLGİLİ BAZI KÖYLERE EK ÇALIŞMALAR YAPMAKTA FAYDA VAR'

İçme suyuyla ilgili olarak da sıkıntılı bir yaz dönemi geçirdiklerini hatırlatan Sezer, "İçme suyuyla ilgili olarak sıkıntılı bir yaz dönemi geçirdik. Suyla ilgili, yağmur sezonunun son derece kısıtlı olduğu bir yaz dönemini geçirdik ama içme suyu noktasında zannediyorum şimdi sizlerden de dinleyeceğiz. Hiçbir köyümüzde hiçbir vatandaşımızı suyla ilgili olarak sıkıntıya koymadan bir sezon geçirdik. Artık eğitim sezonu başladığı için yavaş yavaş köylerimizde nüfus yoğunluğu da azalmaya başladı. Bundan sonra biraz da havalar da soğudu. Çok suyla ilgili sıkıntı yaşamayız. Ama özellikle belli ilçelerimizdeki köylerimizi ben de not ettim. Nüfus yoğunluğu aşırı bir şekilde kalabalıklaşıyor, artıyor. Buralarla ilgili olarak artı çalışmalar yapmakta fayda var" diye konuştu.

'TARIM ÇALIŞTAYI YAPIP ÇÖZÜM GETİRMEMİZ GEREKİYOR'

Özellikle Tunca ve Meriç Nehirleri'nde yaşanan debi düşüklüğü nedeniyle tarımsal alanların sulamakta sıkıntı çekildiği bir sezon olduğuna da değinen Vali Sezer, "Önümüzdeki yıl için bizim tarımla ilgili bir çalıştay yapıp hem ürün deseni noktasında hem de bu alternatif sulama yöntemleriyle ilgili olarak yoğun bir bütçe imkanı hem DSİ tarafıyla hem de bizim özel idaremiz tarafından bir bütçe ayırmamız ve kaynak ayırmamız ve sıkıntı yaşadığımız tüm noktalara bir şekilde bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Bu noktada özellikle Tunca Nehri'nde kademeli su biriktirme çalışmasıyla ilgili DSİ'yi şu anda çalıştırıyoruz. Bir Suakacağı köyünde orada bir kuru dere var kışın akıp, yazın kuruyan. Orada 1-1.5 milyon metreküp civarında su biriktirme olabilir mi ona bakıyoruz" şeklinde konuştu.

'EĞİTİMİ HER KONUDA ÜST SEVİYEYE ÇIKARTACAĞIZ'

Sezer, 2025 yılının Edirne için 'Eğitim Yılı' ilan ettiklerini de belirterek, " İl Özel İdaremiz tabii bir boyutuyla da eğitim alanında çalışma yapıyor. Dolayısıyla bu sene bizim 2025 yılı 'Edirne'nin eğitim yılı' olacak. Tüm kurumlar eğitime hizmet edecektir. Ona göre bir çalışma sistemini getireceğiz. Önümüzdeki yıl sosyal, sportif, akademik alanda Edirne her konuda en üst tarafta olmak zorunda. Ona göre en üst tarafta olacak şekilde bir çalışmayı ortaya koyacağız. Bu manada da özel idaremizin ve tüm kamu kurumlarının imkanlarını bu noktada da seferber edeceğiz. Böyle eğitimi her konuda bir pik yaptıracağız, en üst seviyeye çıkartacağız. Edirne'miz kendi adını en iyi şekilde duyuracak ve kendi ilimiz, kendi modelini üretecek milli eğitim sistemimiz içerisinde. Örnek projelerle başka illere örnek olacak şekilde çalışmalarımızı inşallah devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber – Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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