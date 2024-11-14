Edirneli Gaziler Türkiye-Galler Maçını İzleyecek

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Edirneli gaziler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın davetlisi olarak Kayseri'de oynanacak Türkiye- Galler maçını seyredecek.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, AA muhabirine, Edirne'yi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a sohbet esnasında gaziler olarak bir milli maç izleme taleplerini ilettiğini söyledi.

Bakan Bak'ın da kendilerine olumlu yanıt verdiğini anlatan İsmailoğlu, "Bakanımız Türkiye-Galler maçına Edirneli gazileri davet etti. Bu davetinden dolayı kendisine gaziler adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bizleri mutlu etti. Hazırlıklarımız yaptık. Valimiz Yunus Sezer'in de katkılarıyla Kayseri'de oynanacak Türkiye-Galler maçını izleyeceğiz, heyecanlıyız." diye konuştu.

Derneğin ikinci başkanı İbrahim Aksal da Bakan Bak'ın davetinden memnun olduklarını belirterek, "Futbolu seven 4 gazi Edirne'yi ve gazileri temsilen Kayseri'ye Türkiye-Galler maçını seyretmeye gideceğiz. Kazanırsak çok iyi olur. Maçı seyredeceğimiz için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi Günü Kayseri'de Galler'i konuk edecek.