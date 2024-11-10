Atatürk, 86. Yıldönümünde Anıldı

Güncel

(BALIKESİR)- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yılında Edremit'te düzenlenen törenle anıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bize özgür, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye armağan eden Ulu Önderimizi sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk'ün açtığı yolda, bıraktığı büyük mirasa sahip çıkarak yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Edremit'te törenle anıldı. Anma programı Şehit Hamdibey Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve 19. Komando Tugay Komutan İsmail İbiş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri kapsamında Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törende ayrıca, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Odabaş ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. "Mustafa Kemal Seslense" şiirinin okunduğu törende, Salih Korkut Budaras İlkokulu öğrencilerinin sergilediği oratoryo gösterisi sahnelendi ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin hep bir ağızdan söylendi.

Anma törenlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 19. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İsmail İbiş, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, CHP İlçe Başkanlığı tarafından Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ve Atatürk Kültür Evi'nde"Ata'ya Saygı Nöbeti" de büyük bir katılımla gerçekleşti. Atatürk Kültür Evi önünde gerçekleştirilen nöbetin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ve partililer, Atatürk'ün 1934 yılında ilçede konakladığı Atatürk Kültür Evi'ni ziyaret ederek Ata'yı bir kez daha saygı, minnet ve özlemle andılar.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bize özgür, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye armağan eden Ulu Önderimizi sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk'ün açtığı yolda, bıraktığı büyük mirasa sahip çıkarak yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.