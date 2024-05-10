Edremit Belediyesi Pazaryerlerinde Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Pazaryerlerinde Denetimleri Sıklaştırdı

Edremit Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi pazaryerlerinde denetimleri sıklaştırdı. Çarşamba Pazarı'nın ardından Akçay Mahallesi Cuma Pazarı da zabıta ekipleri tarafından titizlikle denetlendi.

10.05.2024 19:10
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Edremit Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi pazaryerlerinde denetimleri sıklaştırdı. Bu kapsamda Çarşamba Pazarı'nın ardından Akçay Mahallesi Cuma Pazarı da zabıta ekipleri tarafından titizlikle denetlendi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, pazaryerlerinin düzenli olması konusunda verdiği sözü yerine getirmek için zabıta ekiplerini harekete geçirdi. İlçenin en büyük halk pazarı olan Çarşamba Pazarı'nda başlayan denetimler, Akçay Pazarı'nda da devam etti.

Edremit Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, tezgah düzeni, tartıların doğruluğu ve ürünlerin fiyat etiketlerinin titizlikle incelendiği belirtildi. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimlerde zeytinyağı, bal gibi gıda ürünlerinden numuneler alındı. Yıkanmadan yenilen gıda mamullerinin açıkta satılmaması konusunda son kez uyarıda bulunulup süre verildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, pazaryerlerinin toplumun önemli bir parçası olduğunu, esnaf ve vatandaşı buluşturan ticareti canlandıran bir yer olduğunu vurguladı. Başkan Ertaş, "Pazaryerlerinin sağlıklı ve güvenli bir alışveriş ortamına sahip olması son derece önemlidir. Zabıtamız ve ilgili kurumlarımız ile iş birliği içerisinde güvenilir ürünlerin satılması, hijyen kurallarının uygulanması, güvenlik önlemlerinin alınması ve tüketicilerin haklarının korunması ile ilgili ilçemiz genelinde ki pazaryerlerinde kapsamlı bir çalışma başlattık. Hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın rahat ve huzurlu bir alışveriş ortamında olmaları için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Akçay Mahallesi Cuma Pazarı'nda yapılan denetimlere emniyet güçleri de eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi Pazaryerlerinde Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika

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