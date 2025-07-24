Edremit\'te Atlı Zabıta Birliği Çocukları Mutluluğa Doyuruyor

VAN'ın Edremit Belediyesi Atlı Zabıta Grup Amirliği bünyesinde kurulan atlı birlik, Van Gölü sahillerinde hem denetim yapıyor hem de çocukları sevindiriyor. Ekipler 10 yaşındaki Haflinger ırkı 'Atula' ile denetim yaparken, 7 yaşındaki Pony ırkı 'Fındık' ile küçük çocuklar gezdiriliyor. Atlı Zabıta Grup Amirliği'nde görevli Saim Kuzpınarı, "Yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz. Özellikle mesire alanları ve sahil bandına gelenler, atlı birliğimize yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi'nde bakımları yapılıp eğitilen 10 at, özellikle hafta sonları gezmeye gelen ailelerin yoğun ilgisini çekiyor. Binicilik merkezine gelenler atlara binip gezerken, Eremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Atlı Zabıta Grup Amirliği bünyesindeki atlı zabıtalar da sahil bandında denetimler yapıyor. Edremit ilçesinin Van Gölü sahilindeki plajlar ile mesire alanlarının yanı sıra motorize ekiplerin giremediği noktalarda zabıta atlı birlik devreye giriyor. Ekipler 10 yaşındaki Haflinger ırkı 'Atula' ile denetim yaparken, 7 yaşındaki Pony ırkı 'Fındık' ile küçük çocuklar gezdiriliyor. Sahil boyunca gezen atlı birlik ve eşlik eden zabıta ekipleri, aileleri çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

'HİZMETİ İÇİN VAR OLDUĞUMUZU AKTARIYORUZ'

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Atlı Zabıta Grup Amirliği'nde görevli Saim Kuzpınarı, Doğu ve Güneydoğu'da bir ilke imza attıklarını belirterek, "Göreve yeni başlayan zabıta müdürlüğümüzün öncülüğünde başlatmış olduğumuz atlı denetimler halk tarafından yoğun ilgi görmektedir. Küçük atımız ile çocukları mutlu ederken, Haflinger ırkı 10 yaşındaki Atula isimli at ile de devriye atıyoruz. Piknik ve mesire alanlarında belirli alanlar dışında ateş yakılmaması, semaver ve mangaldan kalan közlerin belirli alanlara boşaltılması, sahil bandı çevresinde denize girmenin tehlikeli veya yasak olduğu ve her şeyden önce onların temel güvencelerini bizim alanımız olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Atlı zabıtanın temel amacı, denetimlerden ziyade halkla iç içe olarak güler yüzlülüğümüzü de gösteriyoruz. Vatandaşların hizmeti için var olduğumuzu aktarıyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın çocuklarına binicilik merkezimizin küçük atı ile binişler, fotoğraf çekimleri sağlayarak onlara daha kaliteli güzel hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz. Özellikle mesire alanları ve sahil bandına gelenler, atlı birliğimize yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın 2 günü atlı birlik, diğer günlerde de motorize ve yaya ekipler görev yapıyor. Aşamadığımız bir olayı gerekli iş ve işlemlerini takip edip, belirli noktalara aktarımını sağlıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇOK MUTLU OLDU'

Ailesi ile birlikte Edremit ilçesindeki mesire alanına pikniğe gelen Cüneyt Gök ise "Zabıta atlı birliği ilgimizi çekti. Çok güzel bir şey. Zabıtaları yaptıkları denetimlerle tanırdık, yaptıkları bu hizmet de farkındalık yarattı. Çocuklarımız küçük ata binip, gezdiler. Çok mutlu oldular. Emeği geçen belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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