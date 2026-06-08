Edremit'te Otomobil Dereye Uçtu - Son Dakika
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Edremit'te Otomobil Dereye Uçtu

Edremit\'te Otomobil Dereye Uçtu
08.06.2026 15:39
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucunda sürücü yaralandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde dereye uçup ters dönen otomobilin sürücüsü G.Ç. yaralandı.

Kaza, Edremit ilçesi Kızılkeçili Mahallesi'nde meydana geldi. G.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 10 ZZ 020 plakalı otomobil, dereye uçtu. Araç, sığ derede ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredekiler de yardıma koştu. Otomobilden çıkarılan G.Ç. adlı kadın sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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