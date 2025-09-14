Edremit\'te Tur minibüsü Devrildi: 13 Yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Kazdağı Milli Parkında meydana geldi. Şoförün kimliği henüz öğrenilemeyen tur minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
