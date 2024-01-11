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Edremit'te Yasa Dışı Kuş Avına Cezai İşlem - Son Dakika
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Edremit'te Yasa Dışı Kuş Avına Cezai İşlem

Edremit ilçesinde avlanması yasak olan 4 saka ve 4 florya kuşu yakalayan 2 kişiye toplam 15 bin lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçerek kuşları ele geçirdi ve sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına saldı.

11.01.2024 - 17:54,  Güncelleme: 17:55
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, avlanması yasak 4 saka ve 4 florya kuşu ele geçirdi. Kuşları yasa dışı yakalayan 2 kişiye toplam 15 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Av Koruma-Kontrol ile Edremit Jandarma Komutanlığı ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yasa dışı yakalanan doğa kuşlarının satışı yapıldığı yönündeki gelen ihbar üzerine harekete geçti. Önceki gün yapılan denetimde 4 saka ve 4 florya kuşuna el konuldu. Kuşlar, Kaz Dağları Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına salındı. Kuşları yasa dışı yakalayan 2 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğünce toplam 15 bin lira ceza kesildi.(DHA)

Edremit\'te Yasa Dışı Kuş Avına Cezai İşlem
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Edremit'te Yasa Dışı Kuş Avına Cezai İşlem - Son Dakika
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