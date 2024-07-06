Efeler\'de içki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sevgilisi E.A. (42) ile birlikte içki içerken balkondan düşen Erdal Karakaş (43), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. E.A.'nın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay, 1 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Karakaş, iddiaya göre, sevgilisi olduğu öğrenilen E.A. ile birlikte tek katlı evlerinin balkonunda içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde dengesini kaybeden Karakaş ve sevgilisi, 2 metre yükseklikten düşüp, yaralandı. İkili, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdal Karakaş, bu sabah, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sevgilisi E.A.'nın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.