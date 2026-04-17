EFES-2026 Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti

Tatbikatın 11-17 Nisan tarihleri arasında yapılan Simülasyon Destekli Komuta Yeri Safhası'na Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 517 askeri personel, 5 bakanlık ve 11 kurumdan 26 sivil personel ile 21 dost ve müttefik ülkeden 103 yabancı personel olmak üzere toplam 646 personel katıldı.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR'

Tatbikatın Simülasyon Destekli Komuta Yeri Safhası'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde açıklamalarda bulunan Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, "EFES-2026 Tatbikatı Birleşik ve Müşterek anlamda çeşitli birlikleri bir araya getirip tek bir birlik gibi eğitim icra edilmesini sağlaması sebebiyle, birlikte çalışabilme prensibinin vücut bulmuş halidir. Türkiye, stratejik bölgelerin kesişim noktasında yer alması sebebiyle, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunan bir konumda bulunmaktadır. Bu kapsamda; EFES-2026 Tatbikatı müttefikliğin ve ortaklıkların güçlendirilmesi, hazırlık seviyesinin artırılması ve yarının zorluklarına hazır olmak için çok önemli bir fırsattır" dedi.

'SAFHA 24 SAAT ESASINA GÖRE İCRA EDİLDİ'

Simülasyon Destekli Komuta Yeri Safhası, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı, Ege Ordusu Komutanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Fransa, Gine, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Moğolistan. Nijer, İtalya, İsveç, Pakistan, Romanya, Senegal, Uganda, Özbekistan ve Zimbabve ülkelerinden görevlendirilen personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Simülasyon Destekli Komuta Yeri Safhası eğitim faaliyetleri 30 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında Ege Ordusu Komutanlığı Karargahında icra edildi.

SENARYOYA DAYALI OLARAK İCRA EDİLDİ

EFES-2026 Simülasyon Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nda geçtiğimiz yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklı olarak; komuta kontrol ve kara resmini oluşturmak maksadıyla Ağ-Kara KOCATEPE Harekat Yönetim Sistemine ilave olarak Deniz Resmi Gözcü, Hava Resmi Muharebe Yönetim Sistemleri birleştirilerek müşterek resim oluşturuldu. Tatbikat müşterek komuta kontrol sistemleri üzerinden sevk ve idare edildi. Askeri Karar Verme Süreci de dahil olmak üzere tatbikatın icrasında yapay zeka destekli analiz uygulamasından alınan çıktılar, hareket tarzlarının geliştirilmesi ve mukayesesi kapsamında kullanıldı. Tatbikatın Simülasyon Destekli Komuta Yeri safhası karargah kadrosunda yapılan değişiklikle 24 saat esasına göre vardiya sistemine uygun olacak şekilde icra edildi. Tatbikat tamamen jenerik bir senaryoya dayalı olarak icra edildi.