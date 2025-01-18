Efes Selçuk Belediye Başkanı\'ndan Halkın Desteklenmesi Çağrısı

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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bir baskı altındayız. Bir itibar suikastı ile karşı karşıyayız ama buna rağmen korkmayanlar, dimdik ayakta kalmak için çaba sarf edenler olarak hiçbir şekilde işlerimizden vazgeçmediğimizi hiçbir şekilde halkın hizmet almasından vazgeçmediğimizi beyan ediyoruz" dedi.

Pembe Düğün Salonu'nun arkasında bulunan alanda yapılan parkta çocuklarla bir araya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'li belediyelere yönelik mali ve hukuki baskılara tepki göterdi. Sengel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bir baskı altındayız. Bir itibar suikastı ile karşı karşıyayız ama buna rağmen korkmayanlar, dimdik ayakta kalmak için çaba sarf edenler olarak hiçbir şekilde işlerimizden vazgeçmediğimizi, hiçbir şekilde halkın hizmet almasından vazgeçmediğimizi beyan ediyoruz. Ekonomik ve hukuki olarak elimiz kolumuz bağlanmaya çalışılsa da çok daha kararlı bir şekilde halkın yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

"Çocuklar hem oyun oynayacak hem de ders çalışacak"

Zafer Mahallesi'nde bulunan boş alanda parkın yanı sıra alanda çocuklar için bir kütüphane yer aldığını belirten Sengel, şöyle konuştu:

"Pembe Düğün Salonu'nun hemen arkasında herkesin bildiği boş alandayız. Eskiden burada ciddi bir duvar kalıntısı vardı. O duvar kalıntısının olduğu yeri aldık. Sonra burası atıl bir haldeydi. Sonra bir baktık ki, yakınlarda çocuk parkı yok. Öyle bir şey yapalım ki, mevcut olan parkta her şeyin yerleştirilmesini bu tarihe yani 17 Ocak'a, karne gününe getirelim dedik. Ben bugün şöyle bir gezeyim, bakayım buralarda ne var ne yok derken bir baktım ki bayağı bir kullanılıyor. Yakın zamanda çocuk parkımız etrafın düzenlenmesi ile birlikte hem de burada bulunan hane halklarının da soluk alabileceği tıpkı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan parkımız gibi yepyeni bir alan olmasını istedik. O yüzden de her mahalleye söz verdiğimiz çocuk kütüphanesi ki orada çocuklarımızın ders çalışabilecekleri, internete girebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturduk."

"Halktan vazgeçmemeye kararlı olanlarız"

Efes Selçuk Belediyesinin tüm zorluklara rağmen mali olarak ayakta kalmaya çalışırken diğer yandan hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Sengel, şunları söyledi:

"Dün itibarıylae Beşiktaş'taydım. Hepimizin bildiği gibi bir durum ile karşı karşıyayız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemden geçerken dimdik ayakta durup hizmetten hiçbir şekilde kısmadan ve de mücadele etmeye devam ederek yol almaya çalışıyoruz. Çocuklardan, gençlerden, halkın ihtiyaçlarından hiçbir zaman kısmadan adım atmaya devam ediyoruz. Bugün 17 Ocak çocukların karne günü. Çocuklarımızın karne günü sevincini paylaştığımızı beyan ederek, her zaman söylediğim gibi dimdik, sapasağlam ayakta durarak herkesin umut ettiği gibi korkmadan, kararlı bir şekilde ve çabalamadan vazgeçmeden halkın ihtiyaçlarına karşılık vererek elimizden gelenin son damlasına kadar her şeyi yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Desteklerinize ihtiyacımız var, halkın desteğine ihtiyacımız var. Halk zaten yapılanları çok net bir şekilde görüyor. ve biz inatçı umutlular olarak halkın desteğini arkamıza aldığımız sürece hiçbir şekilde hizmetlerimizden vazgeçmemeye, emekçilerimizden vazgeçmemeye, emek sarf edenlerden vazgeçmemeye kararlı olanlarız. Hep birlikte çok daha güçlü olacağız."