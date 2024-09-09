Efes Selçuk\'ta Kurtuluş Günü Meclis Toplantısı

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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısı, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş gününde yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü meclisin dilek ve temenniler kısmında konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Herkesin eşit olması, eşit şartlarda yaşama sahip olması Cumhuriyet'in değeridir. O yüzden kurtuluş dediğiniz şey sadece bir tören, bir bayram değil bu ülkede özgürce, bağımsızca yaşamamızdır" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi eylül ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Selçuk Şubesi'yle Belediye arasında protokol imzalanmasına dair madde oy birliğiyle kabul edildi. Komisyondan gelen karar gereğince Atatürkçü düşünceyi anlatmak, Atatürk ilke ve devrimlerinin anlaşılmasına öncü olmak, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek amacıyla ortak hizmet projesinin hayata geçmesi için protokol imzalanmasına karar verildi.

Konu ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği'nin tüzüğüne dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'ta kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan tek sivil toplum örgütü olan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin tüzüğünde Atatürkçü Düşünce ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm değerlerini her şekilde korumak ve kollamak, bu değerleri yeni nesillerin benimsemesinin sağlanması yer alıyor. İmzalanacak protokol ile ADD Selçuk Şubesi Efes Selçuk'ta tüzüğü gereğince çalışacak" diye konuştu.

Meclis toplantısında ayrıca Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı ile iş birliği protokolü imzalanması için Başkan Ceritoğlu Sengel'e yetki verilmesine karar verildi. İmzalanacak protokol ile ilgili meclisi bilgilendiren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Yıllardan beri muhtarlarımız Efes Selçuk Belediyesi'ne ait olan gayrimenkullerde ecrimisil yani işgaliye ödeyerek otururlardı. Muhtarlarımız bir kamu görevi ifa etmiş olmalarına rağmen ve aslında ortaklaşmamıza rağmen ne yazık ki aylık bir bedel çıkardı kendilerine. Oysa biz birlikte üretmekten keyif alıyoruz. O yüzden geçen dönemden bu yana muhtarlarımızla birlikte şayet bizim imkanlarımızla bu kamusal faaliyetlerini ifa ediyorlarsa bu ortak protokol ile birlikte onları o kira yükünden de kurtarıyoruz. Bunun çok da doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhtarlarımızla bir arada iş yaparken ekstradan kendilerini bir yük altına sokmamamız gerektiğini düşünüyorum. Muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Kurtuluş özgürce, bağımsızca yaşamamızdır"

Dilek ve temenniler kısmında ilçenin kurtuluşuna değinen Başkan Sengel "19 Mayıs 1919'da arkadaşlarıyla birlikte Bandırma Vapuru'na binip Samsun'a çıkan gencecik bir askeri dehaya, onun cesaretine hayranlığımla başlamak istiyorum. Herkesin eşit olması, eşit şartlarda yaşama sahip olması Cumhuriyetin değeridir. O yüzden kurtuluş dediğiniz şey sadece bir tören, bir bayram değil bu ülkede özgürce, bağımsızca yaşamamızdır. Oy kullanabilmemiz, birbirimize olan eşitlik ve adaletimiz. Mustafa Kemal Atatürk, sonuna kadar da sahip çıkacağımızdan hiç şüphesi olmadan Cumhuriyeti bize ne pahasına olursa olsun getirmiştir. Bu anlamda yarın aynı zamanda Türkiye'nin en eski, Atatürk'ün 6 ilkesini sonuna kadar benimsemiş ve hiçbir zaman 6 ilkeden hiçbirini birbirinden ayırt etmemiş; devrimciliğiyle, milliyetçiliğiyle, laikliğiyle hepsini özümsemiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş gününü de bir kadın siyasetçi olarak kutluyorum" dedi.

"Yarın İzmir'in dağlarında çiçekler açacak"

Konuşmasında İzmir'in kurtuluşuna da değinen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yarın İzmir'in dağlarında çiçekler açacak, yarın İzmir'in doğum günü. Hiç korkmadan o silahı belinden çıkarıp ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'i yad ederek vatan uğruna can vermiş bütün şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yanı başındaki İsmet İnönü'yü ve diğer tüm kahramanları anarak, hem İzmir'in kurtuluşunu hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunu hem de Efes Selçuk'un doğum gününü kutluyorum" diye konuştu.