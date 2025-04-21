Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel, 'Love Erdoğan' Davasından Beraat Etti

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2021 yılında ABD'deki "Stop Erdoğan" yazılı reklamlara karşı dönemin AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu'nun talimatıyla ilçeye izinsiz olarak asılan 'Love Erdoğan' pankartlarını toplatması nedeniyle hakkında açılan davadan beraat etti.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında dört yıl önce 'Love Erdoğan' afişleri nedeniyle başlayan davada nihai karar verildi.

2021 yılında ABD'deki "Stop Erdoğan" yazılı reklamlara karşı dönemin AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu'nun talimatıyla ilçenin çeşitli noktalarına "Love Erdoğan" yazılı afişler asılmıştı. İzinsiz asılan afişler, Selçuk Belediyesi zabıta ekipleri tarafından iki kez kaldırılmış ve billboardlara "Tek Sevdamız Atatürk" mesajının yer aldığı kalpaklı Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarıyla donatılmıştı.

Yaşananların ardından Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sengel hakkında soruşturma izni vermiş ve görülen davada Sengel'in ceza almasına hükmedilmişti. Sengel, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşırken mahkeme davaya ilişkin nihai kararını Sengel lehine verdi ve Sengel, davadan beraat etti.

Karara ilişkin konuşan Başkan Sengel, adalet vurgusu yaptı.

"Gereğini yapıp mevzuat dahilinde o afişleri kaldırmıştık"

Sürece ilişkin hatırlatma yapan Sengel, şunları söyledi:

"Bundan tam dört yıl önce AKP Selçuk İlçe Başkanlığı tarafından hukuka aykırı bir şekilde, hiçbir izin alınmadan 'Love Erdoğan' pankartları yerleştirilmiştir. Aynı zamanda süreç içerisinde Efes Ultra Maraton gibi belediyemizin yükümlülükleri olan ve bunları ifa etmek zorunda kaldığımız dönem içerisinde bu yapılmıştı. AKP İlçe Başkanını defalarca uyarmamıza rağmen bu kanunsuz yerleştirmelerin hiçbirini değiştirmemiş ve afişleri kaldırmamıştı. Bunun üzerine biz de gereğini yapıp mevzuat dahilinde o afişleri kaldırmıştık. Daha sonrasında da yasal olan yerlere 'Tek Sevdamız Atatürk' pankartını yerleştirmiştik. Bu konuya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. O dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da soruşturma izni verdi ve yargılandım. Geçen sene itibariyle bir ceza aldım."

"Kesin olarak beraatimize karar verildi"

Hukukun üstünlüğü mesajı veren Sengel, "Sürece ve mahkemeye itiraz etmiştik ve istinafa göndermiştik. Bu konuya ilişkin karar geldi. Bu kararla birlikte aslında yaptığımızın ne kadar haklı ve hukuka uygun olduğu ispat ve ifade edilerek hakim ve heyet tarafından kesin olarak beraatimize karar verildi. Hukukun üstünlüğüne bizler inanıyoruz. Adaletin elbet bir gün tecelli edeceğine, yürekli hakimlerin olduğuna bir hukukçu olarak inanıyorum. Adalet hepimize lazım olacak ve o adalet tecelli ettiğinde Türkiye'de çok güzel günler olacak" ifadelerini kullandı.