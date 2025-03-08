Efes Selçuk Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Efes Selçuk Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Efes Selçuk'ta Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda kadın hakları, İftar Kart ve Green Destination sertifikası konuları gündeme geldi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadınların sosyo-ekonomik hayattaki önemine dikkat çekti ve sürdürülebilir turizm projelerinin başarılarını vurguladı.

08.03.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in katıldığı ikinci oturumla tamamlandı. Gündem maddelerin görüşüldüğü meclis toplantısının dilek ve temenniler kısmında konuşan Sengel, "İftar Kart, Green Destination ödülü, çarşıda devam eden altyapı çalışmaları hakkında" bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritlioğlu Sengel, şunları söyledi:

"8 Mart, bir direnişin tekrardan ifade edilişidir. Çünkü 8 Mart'ta binlerce kadın haklı taleplerini ifade ederken üzerlerine kilitlenen kapılardan dolayı çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybetmiştir. Kadın yaşamın içinde mücadeledir. Sosyal hayatın içinde mücadeledir. Evde o tencereyi kaynatmak için mücadele eden yine kadındır. Ekonominin içerisinde var olma savaşı verendir kadın. Kadın siyasette de var olma savaşı verendir. 8 Mart'lar benim aklıma Hasan Tahsin'i getirir. Hasan Tahsin, Türkiye'nin ilk kadın hakları savunucusu erkek yazarıdır. ve kadın haklarını bir erkek aslında İzmir'de ilk defa savunmuştur ve ifade etmiştir, bunun vesilesidir ki İzmir'de Konak Meydanı'nda ilk defa kadınlar çıkıp kadınlar ekonominin kötü gidişatına bağlı olarak ekmek parasının artması nedeniyle eylem yapmışlardır. Kadın mücadelecidir. Ekmek parasının derdini de tencerenin kaynamasının sıkıntısını da kadınlar çeker. Var olma savaşı verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin fabrika ayarlarına getirecek olan öncelikle kadınlar olacaktır."

"Green Destination sertifikası gerçek anlamda hepimiz için büyük bir gurur"

Dünyanın en önemli, en uzun soluklu, en büyük turizm fuarlarından biri kabul edilen ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Efes Selçuk'a verilen Green Destination Sertifikasının değişen turizm anlayışı doğrultusunda Efes Selçuk'un kazandığı bir başarı olduğunu belirten Sengel, şöyle devam etti:

"Green Destination sertifikası gerçek anlamda hepimiz için büyük bir gurur. Pandemiden sonra turizm anlayışı ve ziyaretçilerin beklentileri değişti. Değişen bu beklentilerin içerisine agro turizm, çevresel olarak sürdürülebilir projeler, 2019 yılından bu yana Efes Tarlası Yaşam Köyü ile başlattığımız kooperatifleşme, Efesium gibi el emeğini değerlendirebildiğimiz, aynı zamanda bütün yeşil atıklarımızı kompost gübreye dönüştürerek üreticilerimizle paylaşmamıza kadar kurul üyelerinin buraya gelip tek tek yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu bu sertifikayı almaya hak kazandık. Bu noktada aynı vizyonla ortaklaşa yaptığımız çalışmaların sonucu olan bu sertifika için sivil toplum örgütlerimize, Efes Selçuk halkına, belediye emekçilerimize ve bu yolu açan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz.

Üst yapı çalışmaları başlıyor

Yakın bir zamanda da altyapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte ihalemizi yapmış olduğumuz müteahhit firmamız çarşıya girerek üst yapı da başlayacak. Daha öncesinde bunu söylemiştim ama tekrardan izah etmek lüzumu içerisindeyim. Bize düştüğü kadar pergolesinden tutun da tabelasının şekline kadar esnafa da düşecek kimi yükümlülükler var. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta içerisinde müteahhidimize mevcut olan teslimatı yapacağız, mevcut olan üst yapının da döşemesine de başlanılacak."

Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Selçuk, Turizm, Güncel, Çevre, İftar, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:42:10. #7.12#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.