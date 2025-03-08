Efes Selçuk Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in katıldığı ikinci oturumla tamamlandı. Gündem maddelerin görüşüldüğü meclis toplantısının dilek ve temenniler kısmında konuşan Sengel, "İftar Kart, Green Destination ödülü, çarşıda devam eden altyapı çalışmaları hakkında" bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritlioğlu Sengel, şunları söyledi:

"8 Mart, bir direnişin tekrardan ifade edilişidir. Çünkü 8 Mart'ta binlerce kadın haklı taleplerini ifade ederken üzerlerine kilitlenen kapılardan dolayı çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybetmiştir. Kadın yaşamın içinde mücadeledir. Sosyal hayatın içinde mücadeledir. Evde o tencereyi kaynatmak için mücadele eden yine kadındır. Ekonominin içerisinde var olma savaşı verendir kadın. Kadın siyasette de var olma savaşı verendir. 8 Mart'lar benim aklıma Hasan Tahsin'i getirir. Hasan Tahsin, Türkiye'nin ilk kadın hakları savunucusu erkek yazarıdır. ve kadın haklarını bir erkek aslında İzmir'de ilk defa savunmuştur ve ifade etmiştir, bunun vesilesidir ki İzmir'de Konak Meydanı'nda ilk defa kadınlar çıkıp kadınlar ekonominin kötü gidişatına bağlı olarak ekmek parasının artması nedeniyle eylem yapmışlardır. Kadın mücadelecidir. Ekmek parasının derdini de tencerenin kaynamasının sıkıntısını da kadınlar çeker. Var olma savaşı verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin fabrika ayarlarına getirecek olan öncelikle kadınlar olacaktır."

"Green Destination sertifikası gerçek anlamda hepimiz için büyük bir gurur"

Dünyanın en önemli, en uzun soluklu, en büyük turizm fuarlarından biri kabul edilen ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Efes Selçuk'a verilen Green Destination Sertifikasının değişen turizm anlayışı doğrultusunda Efes Selçuk'un kazandığı bir başarı olduğunu belirten Sengel, şöyle devam etti:

"Green Destination sertifikası gerçek anlamda hepimiz için büyük bir gurur. Pandemiden sonra turizm anlayışı ve ziyaretçilerin beklentileri değişti. Değişen bu beklentilerin içerisine agro turizm, çevresel olarak sürdürülebilir projeler, 2019 yılından bu yana Efes Tarlası Yaşam Köyü ile başlattığımız kooperatifleşme, Efesium gibi el emeğini değerlendirebildiğimiz, aynı zamanda bütün yeşil atıklarımızı kompost gübreye dönüştürerek üreticilerimizle paylaşmamıza kadar kurul üyelerinin buraya gelip tek tek yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu bu sertifikayı almaya hak kazandık. Bu noktada aynı vizyonla ortaklaşa yaptığımız çalışmaların sonucu olan bu sertifika için sivil toplum örgütlerimize, Efes Selçuk halkına, belediye emekçilerimize ve bu yolu açan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz.

Üst yapı çalışmaları başlıyor

Yakın bir zamanda da altyapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte ihalemizi yapmış olduğumuz müteahhit firmamız çarşıya girerek üst yapı da başlayacak. Daha öncesinde bunu söylemiştim ama tekrardan izah etmek lüzumu içerisindeyim. Bize düştüğü kadar pergolesinden tutun da tabelasının şekline kadar esnafa da düşecek kimi yükümlülükler var. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta içerisinde müteahhidimize mevcut olan teslimatı yapacağız, mevcut olan üst yapının da döşemesine de başlanılacak."