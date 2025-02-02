Ege Denizi'nde Depremler Devam Ediyor - Son Dakika
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Ege Denizi'nde Depremler Devam Ediyor

Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'ndeki depremlerin tektonik hareketlerle ilişkili olduğunu belirtti.

02.02.2025 18:46
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Ege Denizi olan depremlere ilişkin, Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası'nın altına daldığı, Kıbrıs Yayı'ndaki tektonik hareketlilik nedeniyle bölgedeki gerilimin devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Görür, AA muhabirine, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğündeki depremlerin bölgedeki fay hatlarıyla ilişkili olduğunu ifade etti.

Bölgedeki fay hatlarının tektonik hareke bağlı olarak etkinleştiğini belirten Görür, "Afrika Levhası, Anadolu Levhası'nın altına dalıyor. Kıbrıs Yayı'ndaki tektonik hareketlilik nedeniyle bölgede gerilim devam ediyor. Orası çok faylı bir bölge, bu faylar da bu harekete bağlı olarak etkinleşiyor. Şimdilik küçük depremler yaşanıyor ancak süreç devam ediyor." dedi.

Görür, Yunanistan'ın Santorini Adası'na yakın kentler için uyarıda bulunarak, " Muğla, Bodrum, Aydın'a kadar uzanan sahil kesimlerinde daha dikkatli olunmalı. Bölgede dünden bu yana sarsıntılar sürüyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız, gerilme devam ediyor." diye konuştu.

Bölgede 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 15.55'te yine merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 5,79 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde Depremler Devam Ediyor - Son Dakika

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