Eğirdir Gölü'nde Kaçak Sondajlar ve Kirlilik Nedeniyle Su Sorunu Yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğirdir Gölü'nde Kaçak Sondajlar ve Kirlilik Nedeniyle Su Sorunu Yaşanıyor

Eğirdir Gölü\'nde Kaçak Sondajlar ve Kirlilik Nedeniyle Su Sorunu Yaşanıyor

Eğirdir Gölü etrafındaki tarım arazilerinde kaçak sondajlardan su çıkmayınca, göl içinden yüzeysel sondajlarla su alımı yapılmaya başlandı. Göl, kanalizasyon atıkları ve zirai ilaç atıklarıyla kirlendi. Gölün artık ölüm döşeğinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca, gölün kontrolsüz su alımı ve aşırı sulama nedeniyle su seviyesi düşüyor ve gölün sonu hızla yaklaşıyor.

31.08.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
VAHŞİ tarımsal sulama ve aşırı kirlilik nedeniyle can çekişen Eğirdir Gölü etrafındaki binlerce dönümlük tarım arazisinde kaçak sondajlardan su çıkmayınca, göl içinden yüzeysel sondajlarla su alımı yapılmaya başlandı. Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, "Yer altı suları da tükendiğinden artık birçok bahçeye gölden direkt yüzeysel sondajla su alımı yapıldığını görüyoruz" dedi.

Isparta il merkezi, Eğirdir, Yalvaç, Senirkent, Gelendost, Atabey ilçeleri ve buralara bağlı belde ve köyler olmak üzere toplam 80 yerleşim merkezinin içme suyu ile tarımsal sulama suyunu karşılayan Eğirdir Gölü, bu yerleşim merkezlerinin kanalizasyon atıkları ve bahçelerin zirai ilaç atıkları ile kirletildi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, uzun yıllar boyunca bu sorunlara maruz kalan Eğirdir Gölü'nün artık ölüm döşeğinde olduğunu söyledi.

'GÖL DİBİ AĞIR METALLERLE DOLU'

Kesici, "Müsilaj ve alg patlaması dediğimiz olaylarla artık göl zehrini dışarıya kusuyor. Göl dibi ağır metallerle dolu. Etrafına yapılan baraj ve göletlerle gölü besleyen nehirlerin engellenmesi, taş-mermer ocaklarının yer altı su kaynaklarına zararı ve yine 10 bini aşkın birçoğu kaçak sondaj gibi onlarca sorun nedeniyle can çekişen gölde yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Bu sondajların yüzde 90'dan fazlasında saat yok. İki sondaj arasında da en az 500 metre mesafe olması gerekirken, 10 metre yakınlıkta sondajlar var. Binlerce dönümlük elma bahçeleri genellikle göl çevresinde olduğundan sondajlarla çekilen su aynı zamanda gölün yer altından beslenmesini engelliyor. 150-200 metrede bile suya ulaşılamıyor. Yasal olarak 35 metre derinlik ama artık bu derinlikte su çıkmıyor. 150-200 metrenin üzerinde derinliklere iniliyor. Yer altı suları da tükendiğinden artık birçok bahçeye gölden direkt yüzeysel sondajla su alımı yapıldığını görüyoruz. Göl içine konulmuş bu şekilde su alımı yapılan yüzlerce pompa ve bu pompalara bağlı su borularını görmek mümkün" diye konuştu.

'BU KADAR SU ALIMI NEREYE GİDECEK'

Eğirdir Gölü'nün bu hale gelmesinin, ortalama su seviyesinin 16 metreden 3 metreye kadar düşmesinin nedenlerinden birinin gölden kontrolsüz, aşırı su alımı olduğunu kaydeden Dr. Kesici, "Yüzeysel sondajlarla su alışları var. Bir motor vasıtasıyla su çekilmekte. Gölün gidişatının ne kadar kötü olduğunu, kuruduğunu ve kontrolsüz sulamaların ne kadar tehlikeli olduğunu göldeki çekilmeyle yaşamaktayız. Bu kadar su alımı nereye kadar gidecek? Çok kısa mesafede beş-altı pompayla su çekimleri var. Ki bunlar, gölün sonunu getiriyor. Sadece burada değil, gölün birçok yerinde yüzlercesiyle karşılaşabilmekteyiz" dedi.

Kaynak: DHA

Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'nde Kaçak Sondajlar ve Kirlilik Nedeniyle Su Sorunu Yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
18:15 Türkiye’ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi İçeride yok yok Türkiye'ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi! İçeride yok yok
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
15:31 Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul’da Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul'da
15:30 İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza’da DJ kabininde dans ederken görüntülendi İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza'da DJ kabininde dans ederken görüntülendi
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 12:06:55. #1.13#
SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'nde Kaçak Sondajlar ve Kirlilik Nedeniyle Su Sorunu Yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement