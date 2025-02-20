Eğitim Bakanı Tekin: Esaret Süreci 15 Temmuz ile Bitti - Son Dakika
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Eğitim Bakanı Tekin: Esaret Süreci 15 Temmuz ile Bitti

Eğitim Bakanı Tekin: Esaret Süreci 15 Temmuz ile Bitti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sektöründe kamusal sorumlulukların paylaşılmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'un ardından özel girişimlerin artığına dikkat çekti.

20.02.2025 17:51  Güncelleme: 17:53
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim sektöründe birlikte iş yaptığımız sektör temsilcilerini, kamusal sorumluluğumuzun üzerimizden alınması noktasında, kamusal hükümlerimizin paylaşılması noktasında kendimize lafta değil, özde paylaş olarak kabul ediyoruz" dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, "Ben, eğitim sektöründe birlikte iş yaptığımız sektör temsilcilerini, kamusal sorumluluğumuzun üzerimizden alınması noktasında, kamusal hükümlerimizin paylaşılması noktasında kendimize lafta değil, özde paylaş olarak kabul ediyoruz. Bu paydaşlık ilişkimizi de her ortamda dile getiriyorum. Bundan da hiç sakınmıyorum" diye konuştu.

'15 TEMMUZ İLE BU ESARET SÜRECİ BİTTİ'

Ardından eğitim sektörünün FETÖ'nün özel okul, dershane ve kurs yapılandırmasından kurtulması açısından kendisine destek veren sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Bakan Tekin, "Bu beraber yürüttüğümüz bir esaretten kurtulma mücadelesiydi. O tarihten sonra da biz sektörde kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki en az, 'Demir Perde' ülkelerinden ayrılıp bağımsızlığını ilan eden ülkelerdeki seviyelere çıkartmanız lazım. Türkiye'deki bu özel sektörün eğitim öğretim süreçlerindeki yerini, yaklaşık yüzde 20'leri kendimize bir hedef olarak koymuştuk. Bu hedefi yerine getirmek için de yine buradaki birçok arkadaşımız hatırlayacaktır; o tarihlerde kamu arazilerinden tahsis noktasında, dönüşüm sürecinde yer alan ve bu süreçte eğitim sektöründe yer almak isteyen iş dünyasının temsilcilerine, kamu arazilerinin tahsisinde özel okullara teşvik politikasına kadar bir dizi sektörü büyütecek, sektörü hayata döndürecek ve bir anlamda bu esaretten kurtuluş sürecini sağlıklı yürütecek bir sürü tedbir almıştık. Nihayetinde 15 Temmuz ile birlikte bu esaret süreci bitti ve eğitim sektöründe özel girişim artmaya başladı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eğitim Bakanı Tekin: Esaret Süreci 15 Temmuz ile Bitti - Son Dakika

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