Eğitim Sendikaları, Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi

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Sivas, Kayseri, Niğde, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'de eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

???????Sivas'ta Eğitim Bir-Sen ve Eğitim-İş Sendikasına üye öğretmenler ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Gruplar adına yapılan basın açıklamalarının ardından olaya tepki gösterildi.

Bu arada Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan ve dernek üyeleri, öğretmenlere karanfil vererek olaya tepki gösterdi.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Cami önünde bir araya gelen öğretmenler, "Öğretmenine değer ver", "Eğitimciye şiddete dur de", "Şiddet yasası istiyoruz", "Eğitimciye şiddet geleceğe ihanet" yazılı pankart ve döviz taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunarak, "Kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşuyor olurduk." diye konuştu.

Öte yandan bazı sendika üyeleri de Kayseri Adliyesi önünde bir araya gelerek, Oktugan'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

Niğde

Niğde'de Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek, olaya tepki gösterdi.

Eğitim Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, burada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak yasal düzenleme yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Bugün yaşanan acıların dünün ihmal ve umursamazlığının sonucu olduğunu savunan Orhan, "Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkati çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık." dedi.

Yozgat

Yozgat'ta Eğitim Bir-Sen, Eğitim İş-Sen ve Türk Eğitim-Sen temsilcileri ve üye öğretmenler, Valilik önünde basın açıklaması yaptı.

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, eğitimde şiddet olaylarına işaret ederek, "Eğitim çalışanları olarak, şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz." dedi.

Eğitim İş-Sen Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun da eğitimde şiddet yasasının acilen çıkarılması gerektiğini belirterek, faillerin toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmasını istedi.

Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel de okullarda güvenlik görevlilerinin bulunmaması, güvenliğin sadece nöbetçi öğretmenlerle sağlanmaya çalışılması, kamera sisteminin yetersiz olmasının olaylara zemin hazırladığını savundu.

Nevşehir

Nevşehir'de Eğitim Bir-Sen üyeleri, Hükümet Konağı önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerinde "Kınama mesajı değil, şiddet yasası istiyoruz" yazılı pankart taşıdı.

Eğitim Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Harun Öcal, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Oktugan'a Allah'tan rahmet diledi.

Okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunan Öcal, bu konuda geç kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Kırşehir

Kırşehir'de Eğitim Bir-Sen üyeleri, Cacabey Meydanı'nda toplanarak "Kınama mesajı değil, şiddet yasası istiyoruz" yazılı pankart taşıdı.

Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, meslektaşına Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Yavuz, eğitimcilere yönelik ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımların ivedilikle atılmasını, eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasasının artık çıkarılması gerektiğini söyledi.

???????- Kırıkkale

Kırıkkale'de Memur-Sen İl Temsilcisi Yasin Pekuz ve üyeler Cumhuriyet Meydan'ında bir araya geldi.

Pekuz, yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önlemek ve mağdurlara hukuki korumayı sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması için buluştuklarını söyledi.

Pekuz, "Ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak da 1 hafta sürecek dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz." dedi.