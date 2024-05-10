Eğitim Sendikaları, Öğretmenlere Yönelik Şiddeti Kınadı - Son Dakika
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Eğitim Sendikaları, Öğretmenlere Yönelik Şiddeti Kınadı

Eğitim Sendikaları, Öğretmenlere Yönelik Şiddeti Kınadı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'taki eğitim sendikaları, İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta görev yapan öğretmen ve idareciler, öğretmenlere yönelik şiddeti kınamak amacıyla bir araya geldi. Eğitim sendikaları, şiddete karşı cezai ve hukuki tedbirlerin alınmasını talep etti ve eğitim çalışanlarına güvence sağlanmasını istedi.

10.05.2024 14:15
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Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'taki eğitim sendikaları, İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Van'da görev yapan öğretmen ve idareciler, öğretmenlere yönelik şiddeti kınamak amacıyla Valilik önünde bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, burada yaptığı açıklamada, bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını söyledi.

Sendika olarak, geçen yıl hayata geçirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin tartışmalar sırasında şiddete yönelik düzenlemeyi talep ettiklerini belirten Uca, şunları kaydetti:

"Son olarak şahit olduğumuz vahim olay bizlere gösterdi ki eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak, şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz. Eğitimci şiddeti önleyendir, şiddete maruz kalan olmamalıdır. Eğitimci yol gösterendir, kendisine yol gösterilmemelidir. Eğitimci güvenilirdir, kendisine güvence verilmelidir. Artık kınama değil, yasal güvence istiyoruz."

Bitlis

Bitlis'te Mevlana Parkı'nda toplanan öğretmenler ve idareciler adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Cabir Durak, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını protesto ettiklerini dile getirdi.

Durak, eğitim çalışanlarına karşı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınmasını beklediklerini ifade etti.

Hakkari

Hakkari'de Pehlivan Mahallesi'ndeki sendika binası önünde toplanan öğretmenler adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Nihat Gür, kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkati çekmek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Yaşanan şiddet olayını kınadıklarını söyleyen Gür, şiddete karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini aktardı.

Muş

Muş'ta Atatürk Çocuk Parkı önünde bir araya gelen öğretmen ve idareciler, İstanbul'da okulda yaşanan saldırıyı protesto etti.

Eğitimciler adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İl Temsilcisi Mahir Barışan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden??????? Oktugan'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkati çekerek tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunduklarını belirten Barışan, "Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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