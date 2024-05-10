Eğitim Sendikaları, Öğretmenlere Yönelik Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika
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Eğitim Sendikaları, Öğretmenlere Yönelik Şiddeti Protesto Etti

Eğitim Sendikaları, Öğretmenlere Yönelik Şiddeti Protesto Etti

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da eğitim sendikaları, bir lise müdürünün yabancı uyruklu öğrenci tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Öğretmenler, siyah tişört giyerek ve pankartlar taşıyarak şiddete hayır mesajı verdi. Eğitim sendikaları, şiddetin önlenmesi ve eğitim çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmasının sağlanması için yasal düzenlemeler yapılmasını talep etti.

10.05.2024 16:49
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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da eğitim sendikaları Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan eğitim sendikaları ve öğretmenler siyah tişört giyerek "Şiddete hayır", "Öğretmenleri koruyun" ve "Eğitimde şiddet yasası çıkarın" pankartları taşıyarak, meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti.

Öğretmenler, yapılan açıklamaların ardından alkış ve sloganlarla eylemlerini sonlandırdı.

Serik ilçesinde Türk-Eğitim-Sen'e bağlı öğretmenler, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Siyah tişört giyen ve "Şiddete hayır", "Öğretmenime dokunma" yazılı pankart taşıyan öğretmenler, öğretmelere yönelik saldırıları kınadı.

Türk Eğitim-Sen Serik Temsilcisi Tuncer Çakır, burada yaptığı açıklamada, okullarda şiddet, taciz gibi olayların yasal düzenlemelerle önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Her okulda güvenlik görevlisi olmasının, kameraların bulundurulmasının hayati bir önem taşıdığını anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Türk Eğitim-Sen olarak eğitimde şiddetin önlenmesi, etkili ve caydırıcı tedbirler geliştirilmesi, eğitim çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmasının yasal koruma altına alınması amacıyla çalışmalar yaptık ve milletvekillerimize ilettik. Tüm siyasi partilerden birlik içinde çalışmamıza destek vermelerini istiyoruz."

Muğla

Muğla'da Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim Sendikası, Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Türk Eğitim Çalışanları Sendika Şubesi üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Eğitimciler daha sona pankart ve sloganlar eşliğinde buradan Sınırsızlık Meydanı'na yürüdü.

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet oranlarını protesto etmek amacıyla meydanlara indiklerini belirterek, "Şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması talebiyle buradayız. Eğitim çalışanları olarak her yeni günde yeni bir saldırı haberi almaktan korkar hale geldik." dedi.

Kanatan bir yara haline gelen şiddet olaylarına karşı yetkililere çağrıda bulunduklarını anlatan Uçak, şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceği tehlikeye sokacak boyuta doğru tırmanıyor olmasının, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirdiğini kaydetti.

Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu ise olayın derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Eğitim-İş Muğla Şube Başkanı Ahmet Çakanel de "Can korkusuyla eğitim olmaz. Yaşamak istiyoruz." dedi.

Türk-Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata ise kendilerinin sadece öğretmen değil aynı zamanda çocukları hayata hazırlayan, geleceğe taşıyan, onların kendi yolunu çizmesinde öncü rol üstlenen kahramanlar olduklarını kaydetti.

Burdur

Eğitim-Bir-Sen ve Türk-Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Burdur şubesi üyeleri öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ellerinde pankartla toplandı.

Burdur Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Murat Bulut, yaptığı açıklamada, talep ettikleri Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda şiddete yönelik düzenlemenin yapılmadığını söyledi.

Şiddetin eğitimi ve geleceği tehdit eder boyuta ulaşmasına değinen Bulut, "Son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. " diye konuştu.

Burdur Türk-Eğitim-Sen ve Kamu-Sen Şube Başkanı Orhan Akın da okullarda rehber öğretmenlerin az olduğunu ve daha fazla rehber öğretmenin ataması yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Eğitimcilerimizin can güvenliğinin sağlandığı çalışma ortamlarına kavuşması en büyük temennimizdir." dedi.

Eğitim İş Burdur Şubesi de protestoya katılarak eğitimcilere yönelik şiddete dikkat çekti.

Isparta

Isparta'daki Eğitim-Bir-Sen Sendikasına üye öğretmenler, Kaymakkapı Meydanı'nda ellerinde pankartlarla toplandı.

Eğitim-Bir-Sen Isparta Şubesi Başkanı Selami Kılınç, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Kılınç, "Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz." diye konuştu.

Bazı sendikalara üye öğretmenler de Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak şiddete tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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