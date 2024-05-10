Eğitim Sendikaları ve STK'lar, Eğitim Emekçilerine Yönelik Şiddete Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Eğitim Sendikaları ve STK'lar, Eğitim Emekçilerine Yönelik Şiddete Tepki Gösterdi

Eğitim Sendikaları ve STK\'lar, Eğitim Emekçilerine Yönelik Şiddete Tepki Gösterdi

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da, eğitim sendikaları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi üyeleri, Maarif Meydanı'nda toplanarak şiddete hayır sloganlarıyla olaya tepki gösterdi. Malatya'da ise eğitim sendikalarının üyeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak şiddet olaylarını protesto etti. Kahramanmaraş'ta ise Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Valilik önünde bir araya gelerek eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası talebinde bulundu.

10.05.2024 14:42
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Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da, eğitim sendikaları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Maarif Meydanı'nda toplanan Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi üyeleri, "Eğitim emekçilerine yönelik şiddete hayır", "Ölmek değil, yaşamak istiyoruz" pankartları açtı, çeşitli sloganlarla olaya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ömer Parlakçı, şiddet olgusunun okulları sarmış olmasından dolayı eğitim emekçilerinin de hedef haline geldiğini ve konuyla ilgili yasal düzenleme yapılmasını istediklerini söyledi.

İslahiye ilçesinde de Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen eğitim sendikalarının üyeleri, İstanbul'daki silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Malatya

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan eğitim sendikalarının üyeleri, İstanbul'da yaşanan olaya tepki gösterdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki eylemde yaptığı konuşmada, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto ettiklerini, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Eğitimcilere şiddet olaylarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Söylemez, "Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Sesimize kulak verilip gereken önlemler zamanında alınsaydı, belki bugün başka şeyler konuşacaktık. Bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalındı, artık geç kalınmasın diyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliği önünde bir araya gelen Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1'Nolu Şube Başkanı Mehmet Çetin, bir günlük iş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak, 1 hafta sürecek dilekçe kampanyasını da başlattıklarını belirterek, "Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkarılmalıdır. Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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