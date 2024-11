Eğitimde Yapay Zeka Devrimi

Güncel

Yapay zeka destekli asistanla eğitimde teknolojik devrim

Yapay zekanın gücü eğitimle birleşti

İSTANBUL - Bahçeşehir Koleji, eğitimde yapay zeka destekli uygulamalarıyla kişiselleştirilmiş öğrenme hedefini bir adım ileriye taşıdı. Sanal eğitim asistanı uygulamasını içeren BKAi, öğrencilerin öğrenmeden, mentorluğa, projeden, uluslararası okullara kabul sürecine kadar neredeyse eğitimle ilgili her ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye'nin öncü eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, son yıllarda yapay zekanın eğitimde kullanılmasıyla ilgili önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Etkileşimli ders materyalleri, simülasyonlar, etüt, ödev ve görüntülü video konferans ile desteklenmiş Metodbox platformunu 2017 yılında kuran Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz yıl bu sisteme yapay zeka destekli asistan özelliği kazandırdı. Metodbox'la kişiselleştirilmiş eğitim konusunda olumlu dönüşler alan kurum, yapay zeka yatırımlarını artırarak "Bahçeşehir Koleji Artificial intelligence" (BKAi) projesine imza attı. Yapay zeka desteğiyle, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunan BKAi, Four Seasons Otel'de düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ konuşma yaparken, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ile BK Mobil Genel Müdürü İsrafil Dilmeç yeni platformun üretim sürecini ve özelliklerini basın mensuplarına anlattı. Bahçeşehir Koleji Kurucusu ve İcra Kurulu üyesi Semra Yücel ve BAY Atlantic Unıversity Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran da lansmana katıldı.

"Yapay zekaya sahip olanlar dünyaya sahip olur"

Enver Yücel, lansmanda yaptığı konuşmada eğitimde teknolojinin önemine dikkat çekti. 22 yıl önce kendi köyüne kurduğu ve devlete bağışladığı bir okulda ilk kez uzaktan eğitimi uyguladıklarını vurgulayan Enver Yücel, gelişen teknik imkanları eğitimde eşitliğin sağlanmasını kolaylaştıracağın vurguladı. Dünyanın çok hızlı değiştiğini, yapay zeka ile bu değişimin daha hızlı olacağını belirten Yücel; sağlık, eğitim ve tarımının bu durumdan çok etkileneceğini belirterek "Yapay zekaya sahip olanlar dünyaya sahip olur" dedi.

'Yapay zeka vizyonumuzu bir adım daha öteye taşıdık'

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, her öğrencinin öğrenme hızının, öğrenme stilinin, öğrenme deneyiminin ve kişisel geçmişinin farklı olduğunu ancak her öğrenciye aynı müfredat sunulduğunu belirterek, kişiselleştirilmiş eğitimin önemini şöyle vurguladı:

"2007 yılında geleneksel yollarla uygulamaya başladığımız kişiye özgü öğrenme metodunu, şu anda yapay zeka tabanıyla bir adım daha öteye taşıdık. Öğrencinin kendi öğrenme sitili, öğrenme ihtiyacı, öğrenme hızına göre ve hatta şu anda yapay zeka desteğiyle öğrencinin zamandan, mekandan bağımsız olarak kendi kendine, süreçlerini değerlendirebildiği ve kendi eksiklerini tamamladığı, kendi ilerleme hızına göre iyi olduğu noktalarda bu motivasyon ve gelişmeyi artırabildiği bir süreç başlattık."

"Örneği olmayan bir asistan ve uygulamayı devreye aldık"

Yapay zekayla ilgili bir yol planları olduğunu belirten Özlem Dağ, "Bahçeşehir Koleji yapay zeka vizyonumuzun yakın hedefli yol planının ilk aşamasını sizinle paylaşıyoruz. Metodbox platformu içine entegre olmuş BKAi sanal öğrenci asistanımızı oluşturduk. Şu anda dünyada örneği olmayan bir asistan ve uygulamayı devreye aldık. Çünkü eğitimin en önemli dört paydaşından ikisi öğrenci ve öğretmendir. İkinci adımda sanal öğretmen yardımcılarını hazırlıyoruz. Umarım ikinci dönemin sonunda bu süreci tamamlayıp bu ekip bu bilgiyi paylaşacağız. Sonraki dönemde okul yönetim asistanı ve veli asistanı uygulaması gelecek" dedi.

Öğrencilere güvenli bilgi sağlıyor

Yeni geliştirilen BKAi'yi sunumlarla anlatan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, sistemin sanal öğrenci asistanı olarak çalıştığını belirtti. Aslan, "Kurum olarak 2017 yılında yapay zeka destekli dijital öğrenme platformu olan Metodbox adını verdiğimiz bir platform geliştirdik 2017 yılından beri üzerinde çalıştığımız bu platformda son 2 yılda BKAi asistan dediğimiz yeni bir versiyonunu hayata geçiriyoruz. Bu BKAi asistanda öğrenci, öğretmeninden, okulundan, mekandan bağımsız olarak, ekran karşısına geçerek kendi öğrenme hızına ve düzeyine göre istediği soruları asistanına sorabiliyor ve istediği konuda bilgi sahibi olabiliyor. Örneğin; çözemediği bir soru olduğunda sisteme o soruyu yüklediğinde asistan tek tek tüm seçeneklerle cevabını veriyor" dedi.

Kişiselleştirilmiş eğitim modeli uygulanıyor

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgileri Bahçeşehir Koleji'nin öğretmenlerinin hazırladığını belirten Aslan, "Burada en önemli detay ise biz kolej olarak eğitim uzmanlarımız tarafından Metodbox içerisine eğitim içeriklerimizi yükledik. Bu içerikler onaylanmış, bizim basılı ve dijital yayınlarımız. Asistan her türlü soruya cevap verirken sisteme yüklenmiş olan konu kaynaklarından filtreleyerek öğrencinin sorularını cevaplamış olacak. Her öğrenci farklı öğrenir ve her öğrencinin öğrenme hızı, düzeyi farklı. Asistan da bu doğrultuda öğrencinin sistem içerisindeki verilerini kullanarak sınavlarla ilgili başarı düzeyine dikkat ederek her öğrencinin önüne ihtiyacı olan içeriği sunuyor" ifadelerini kullandı.

BKAi'nin öğrencilerin öğrenme stillerine uygun kişiselleştirilmiş sınavlar ve öğrenme materyalleri içerdiğini belirten Aslan, sistemin her öğrencinin seviyesine göre soru hazırladığını söyledi. Aslan, çözülemeyen ya da asistana sorulan sorularda ise sistemin öğrencileri ipucu vererek çözüme götürdüğünü dile getirdi.

Yurt dışı eğitim ve meslek rehberi

BKAi'nin öğrenciye katkısının sadece derslerle sınırlı olmadığını anlatan Aslan, uygulamanın öğrencilerin yurt dışı eğitim hedeflerine ulaşmalarında da kritik rol oynadığını söyledi. Aslan, öğrencilerin bilgi ve yeteneklerine göre kabul görebilecekleri okulları belirleyen sistemin, karakter ve meslek analizlerini de yaptığını belirtti. Öğrencilere en uygun kariyer yolları sunan yapay zeka destekli sistem, analizler sayesinde öğrencilerin ilgi alanlarına en uygun meslek gruplarına ve üniversitelere yönlendirilmesini de sağlıyor. Öğrencilerin üretkenliklerini de destekleyen sistem TÜBİTAK ve Teknofest projelerine başvuru süreçlerinde de rehberlik ederek, geleceğin bilim insanlarını yetişmesine imkan sunuyor.