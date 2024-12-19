Eğitimin Dünü ve Bugünü Paneli Karabağlar'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Eğitimin Dünü ve Bugünü Paneli Karabağlar'da Gerçekleşti

Eğitimin Dünü ve Bugünü Paneli Karabağlar\'da Gerçekleşti

Karabağlar Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği tarafından düzenlenen panelde, eğitim reformlarının önemi vurgulandı. Panelde eğitimci ve yazarlar, Atatürk'ün eğitim anlayışını ve günümüzdeki eğitim sorunlarını ele aldılar.

19.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:20
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği tarafından düzenlenen panelde, "Eğitimin Dünü, Bugünü" konuşuldu. Panelde, aydınlanma yolunda eğitim reformlarının önemi vurgulandı.

Karabağlar Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği tarafından düzenlenen panelde, "Eğitimin Dünü, Bugünü" konuşuldu. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şube Başkanı Özgün Utku'nun moderatörlüğünde yapılan panele, Eğitimci, Şair ve Yazar Hidayet Karakuş, Eğitimci Yazar Mevlüt Kaplan, Eğitim-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Şen ve Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan konuşmacı olarak katıldı.

Paneli, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Duyan, CHP ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Utku: "Cehaletle savaş devam ediyor"

Panelin açılış konuşmasını yapan Özgün Utku, eğitimin ülkenin geleceği için önemine değindi. Utku, "Eğitim, Atatürk'ün en çok önem verdiği konuların başında geliyordu. Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde bile eğitim şürasını toplayarak, asıl büyük savaşın cehaletle yapılacağını herkese göstermiştir. O gün olduğu gibi bugün de cehaletle mücadele devam ediyor" dedi.

Utku, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Karabağlar Belediyesi ve Başkan Helil Kınay'a da teşekkür etti.

Kınay: "Eğitim mücadelesi yeniden başlıyor"

Etkinlikte konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Köy Enstitüleri'nin kapatılmasının büyük bir hata olduğunu vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra asıl mücadelenin eğitim ve aydınlanma devrimleriyle başlayacağını biliyordu. Ancak bugün, emanete tam anlamıyla sahip çıkamadığımız bir gerçek. Köy Enstitüleri'nin kapatılması bu ülkeye yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Biz, Karabağlar gibi küçük Türkiye'de, eğitimden başlayarak demokrasi, adalet, hak ve özgürlük temellerini atmanın mücadelesini veriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği ve aydınlanma yolunda adımlarımızı geçmişten ders alarak atacağız" dedi.

Sorunları anlattılar

Konuşmacılardan Mevlüt Kaplan, Atatürk'ün eğitim sistemini kurarken yaptığı çalışmalar ve köylerdeki eğitim sorunlarına dikkat çekerken Hidayet Karakuş da, öğretmenlerin toplumda değer görmemesini eleştirerek, "Bugün öğretmenler, kazandıklarıyla ölçülen bireyler haline geldi. Eğitim konusunda herkesin fikri var, ancak öğretmenlerin yeterince dinlenmediği bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Özgür Şen ve Nafiz Ceylan ise atanamayan öğretmenlerin yaşadığı sorunlara ve eğitim müfredatındaki eksikliklere değindi.

Konuşmaların ardından Başkan Helil Kınay, panelistlere katılımları için teşekkür ederek birer fidan sertifikası takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eğitimin Dünü ve Bugünü Paneli Karabağlar'da Gerçekleşti - Son Dakika

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