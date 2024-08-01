Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti, kız çocuğu şoka girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti, kız çocuğu şoka girdi

Geniş Video İzle

Yalova'nın Altınova ilçesinde evlerine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız ve 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonucunda baba ve oğlu metrelerce sürüklenirken, olayı gören 11 yaşındaki kız çocuğu ise şoka girdi. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Baba ve oğlunun cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Yalova-İzmit karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik akışı normale döndüğünde soruşturma başlatıldı.

01.08.2024 04:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YALOVA'nın Altınova ilçesinde evlerine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (36) ve elinden tuttuğu 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yolun karşısına geçmek için beklerden baba ve kardeşinin ölümüne tanık olan 11 yaşındaki kız çocuğu ise şoka girdi.

Kaza, gece yarısı İzmit- Yalova karayolunda Altınova ilçesinin Çavuşçiftliği mevkisinde meydana geldi. İzmit'ten Yalova istikametine seyir halinde olan ve hızlı gittiği öne sürülen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K. yönetimindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, evlerine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (36) ile elinden tuttuğu oğlu Vahit Yıldız'a çarptı. Kazanın şiddetiyle baba ve oğlu metrelerce sürüklendi. Bu sırada yolun başında bekleyen ailenin 11 yaşındaki kız çocuğu ile babası ve kardeşine otomobilin çarptığı kazaya tanık olunca şoka girdi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza olmaması için karayolunda önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirledi. Otomobil sürücüsü M.K. ile araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazaya tanık olan kız çocuğu ile yaralılar sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle Yalova- İzmit karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan otomobilin çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kazanın olduğu yerin yakınında alt geçit olduğunu, ancak baba ile çocuklarının yoldan karşıya geçmeye çalıştığını belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti, kız çocuğu şoka girdi
Kaynak: DHA

Altınova, trafik, Otopsi, Yalova, Baba, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti, kız çocuğu şoka girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ’’Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor’’ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor'' diyerek nedenini açıkladı
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 04:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti, kız çocuğu şoka girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement