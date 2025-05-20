Ehliyetsiz sürücüye 9 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücüye 9 yıla kadar hapis istemi

BURSA'da, 30 kilometre hız sınırı bulunan caddede 82,8 kilometre hızla, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden geçmeye çalışan Zeynep Naz Sırakaya'ya (16) çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın (19) 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan...

20.05.2025 13:21
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BURSA'da, 30 kilometre hız sınırı bulunan caddede 82,8 kilometre hızla, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden geçmeye çalışan Zeynep Naz Sırakaya'ya (16) çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın (19) 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, sanık için 9 yıla kadar hapis talep etti.

Kaza, 9 Ekim 2024'te Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet, yayalar için kırmızı ışık yamasına rağmen cadden karşıya geçmek isteyen Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Yaralanan Sarıkaya, ambulansla yakında bulunan hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan sürücü polise teslim oldu.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ANLAŞILDI

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara yapılan itirazın ardından gözaltına alınan Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı. Zeynep Naz Sarıkaya, kazadan 10 gün sonra 19 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili savcılık soruşturması sırasında, bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82,8 kilometre olarak tespit edildi. Raporda, kazanın olduğu yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, kaza noktası olan kavşakta 30 kilometre olduğuna dikkat çekildi. Savcılık ifadesinde 'önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediğini söyleyen Şayık'ın beyanının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Olay yeri incelendiğinde görüşü etkileyen engelleyici bir unsurun var olmadığı ve asfalt olan satıh üzerinde yol arızasının mevcut olmadığı görülmüştür. Aracın yavaşlama evresi ile katetmiş olduğu mesafenin yerinde yapılan ölçüm ile ortalama 23 metre olduğu ve bu veriyle kamera görüntüleri eşleştirildiğinde yapılan hesaplama ile aracın ışıklara girişteki ortalama hızının 82,8 km/saat olduğu değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İLK DURUŞMADA EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Savcılık soruşturmasının ardından Efe Şayık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla, Bursa 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 6 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkan ve savunmasında, kendisine yeşil ışık yandığını, Zeynep Naz'ın yaya geçidinde yola aniden atladığını belirtip, "Her ne kadar rahmetli geri gelmeyecekse de kasıtlı ve isteyerek yapmadığımın bilinmesini istiyorum" diyen tutuklu sanık Şayık, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi.

Efe Şayık'ın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı suçunu sabit gördüğü sanığın, 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme hakimi, karar vermek üzere duruşmayı ertelerken, yurt dışı çıkma yasağı verdiği sanığın konutu terk etmeme yasağını da kaldırdı.

HABER : Bursa,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücüye 9 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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