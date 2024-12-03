EİT Dışişleri Bakanları Toplandı

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İran'ın Meşhed kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) dışişleri bakanları düzeyindeki 28. toplantısında "Meşhed Bildirisi" kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran, 2-3 Aralık 2024 tarihlerinde Meşhed'de düzenlenen EİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak etti. EİT kapsamında başta ticaret ve ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin ele alındığı toplantıda, Meşhed Bildirisi kabul edildi." ifadeleri yer aldı.

Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları düzeyinde yapılan toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran katılmıştı.