Ekmeğe Yılbaşı Zamı: 13,5 Lira Olması Bekleniyor - Son Dakika
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Ekmeğe Yılbaşı Zamı: 13,5 Lira Olması Bekleniyor

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Ankara'da ekmek fiyatı 1 Ocak 2025'te 10 liradan 13,5 liraya çıkarılacak, vatandaş tepki gösterdi.

19.11.2024 14:53  Güncelleme: 15:47
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Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamere: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Yeni yıl yaklaşırken, gelecek zamlar merak konusu oldu. Neredeyse her eve giren ekmeğin fiyatının Ankara'da 1 Ocak 2025 itibarıyla 3,5 lira artırılarak 13,5 liraya çıkarılması bekleniyor.

Yeni yıla az bir zaman kalmışken esnaf ve vatandaşın gözü zamlara çevrildi. İstanbul'un birkaç bölgesinde bazı fırınların, ekmeği resmi olarak açıklanan 10 lira yerine 12,5 liraya satmaya başladığı konuşulurken, Ankara'da 200 gram ekmeğin 1 Ocak'tan itibaren 10 liradan 13,5 liraya çıkarılması bekleniyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, beklenen bu zamma tepki gösterirken, bazı esnaf ise fırsatçılara karşı önlem alınmasını istedi.

Ankara'da fırıncılık yapan bir esnaf, "Herkes fırsatçı. 700'e aldığımız un şu anda bin lira, 500'e aldığımız yağ ise bin 500 lira oldu. Ama ekmeğe o kadar zam yapılacağını sanmıyorum. Benim devletten istediğim, bir an önce bu fırsatçıların önünü kesmesi. Bunlara karşı bir önlem almaları lazım" dedi.

"Halk, ekmeğe zam yapıldığında tepki veriyor ama kısa sürüyor"

Esnaf Muhammed Oğuz, "Halk, ekmeğe zam yapıldığında tabii ki tepki veriyor ama kısa sürüyor. Durum böyle olunca bir iki ay içerisinde yine aynı satışlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Emekli bir vatandaş, "Ekmeğimize de zam yaparlarsa başka ne yiyeceğiz? Ev kira, su faturası ödüyorum, elektrik faturası ödüyorum. Biz ne yiyeceğiz? Emekli maaşımız ikiye bölünüyor. Maaşımı kiraya, elektriğe, suya mı yatırayım, 13,5 liraya ekmek mi alayım" diye sordu.

"Zam gelirse gidip bayat ekmek alacağız"

Emekli Mehmet Güzel ise, "Biz günde dört ekmek alıyoruz. Zam gelirse gidip bayat ekmek alacağız. Başka yolu yok. 'Emekli yılı' dediler ama sefalet yılı oldu bizim için" diye konuştu.

Ekmeğe Yılbaşı Zamı: 13,5 Lira Olması Bekleniyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekmeğe Yılbaşı Zamı: 13,5 Lira Olması Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Harun Çelik:
    MAKARNACILAR. Makarnada zam yapacak bilginize 2 0 Yanıtla
  • Tuci:
    Bravo 1 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Ulan milleti ekmeğe bile muhtaç bırakan yobaz bir sistemle karşı karşıyayız. Utanmaz hükümet hala istifa etmez bide 0 0 Yanıtla
  • serdar olus:
    Az bile en az 20 TL olmalı belki o zaman akıllanırız yakında taş yiyeceğiz taşşşşş 0 0 Yanıtla
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