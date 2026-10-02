EKMEN SAHAYA İNDİ: GÜÇLÜ TEMSİL İÇİN YOLA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EKMEN SAHAYA İNDİ: GÜÇLÜ TEMSİL İÇİN YOLA ÇIKTI

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EKMEN SAHAYA İNDİ: GÜÇLÜ TEMSİL İÇİN YOLA ÇIKTI
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman iş dünyasının tanınan isimlerinden Feyzullah Ekmen, Bayram Demirhan İstişare Grubu bünyesinde 1. Grup Meclis Üyesi adayı olarak seçim çalışmalarına başladı. Köklü bir ticaret geleneğinden gelen Ekmen, “Makam için değil, Batman iş dünyasının sesini daha güçlü duyurmak için bu yola çıktık” mesajı verdi.

Batman’da uzun yıllardır ticaret ve sosyal hayatın içerisinde yer alan Ekmen ailesinin yeni kuşak temsilcilerinden Feyzullah Ekmen, küçük yaşlardan itibaren ticaret kültürünün içerisinde yetişti.

Ailesinden aldığı dürüstlük, çalışkanlık, merhamet, eğitime önem verme ve yaşadığı topluma faydalı olma anlayışını iş hayatının temel ilkeleri olarak benimseyen Ekmen, aile şirketlerinde başta enerji ve gıda olmak üzere farklı sektörlerde sorumluluk üstlendi.

Yıllar içerisinde iş dünyasının farklı alanlarında edindiği tecrübenin yanı sıra sivil toplum ve mesleki yapılarda da görev alan Ekmen, bu birikimini şimdi Batman iş dünyasının temsilinde değerlendirmek üzere adaylık sürecine taşıdı.

DEDESİ ABDURRAHMAN EKMEN’DEN KALAN HİZMET ANLAYIŞI

Feyzullah Ekmen’in yaşamında ve toplumsal sorumluluk anlayışının şekillenmesinde dedesi Abdurrahman Ekmen’in önemli bir yeri bulunuyor. Batman’ın geçmiş dönem sosyal ve siyasi hayatında yer alan Abdurrahman Ekmen, ailesinde özellikle dürüstlüğü, ilkeli duruşu, toplumsal meselelere duyarlılığı ve hizmet anlayışıyla iz bıraktı.

Ekmen, ailesinden devraldığı bu değerleri ticaret hayatında sürdürmenin yanı sıra, Batman’a karşı bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade ediyor.

EKMEN SAHAYA İNDİ: GÜÇLÜ TEMSİL İÇİN YOLA ÇIKTI

“MASADA DEĞİL, SAHADA OLACAĞIZ”

Bayram Demirhan İstişare Grubu bünyesinde 1. Grup Meclis Üyesi adayı olarak çalışmalarına başlayan Feyzullah Ekmen, seçim sürecinde sahaya ağırlık vereceğini belirtti.

İş insanları ve esnafla doğrudan temas kurmayı önemseyen Ekmen’in yaklaşımında; sorunların yerinde dinlenmesi, sektörlerin beklentilerinin doğru şekilde tespit edilmesi, istişarenin güçlendirilmesi, üretim ve istihdamın desteklenmesi ile Batman iş dünyasının ortak menfaatlerinin gözetilmesi öne çıkıyor.

“Bizim anlayışımızda temsil, yalnızca toplantı masalarında bulunmak değildir. Sahaya çıkmak, insanımızı dinlemek, sorunları yerinde görmek ve çözüm için sorumluluk almaktır. Bu nedenle masada olduğumuz kadar sahada da olacağız.”

“BU ŞEHRE VE İŞ DÜNYAMIZA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Adaylık kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Feyzullah Ekmen, Batman’a olan aidiyetinin bu süreçte kendisi için temel motivasyonlardan biri olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Biz bu şehirde büyüdük, bu şehirde ticaret yaptık, ekmeğimizi bu şehirde kazandık. Ailemizden bize kalan en büyük miras; dürüst olmak, çalışmak, üretmek ve yaşadığımız topluma faydalı olmaktır.

Bugün bize düşen, yıllar içerisinde edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Batman iş dünyasının hizmetine sunmaktır. Kişisel hesaplarla değil; ortak akıl, istişare ve güçlü temsil anlayışıyla hareket edeceğiz.

Her kapıyı çalacağız, her kesimi dinleyeceğiz. Çünkü küçük ya da büyük demeden Batman’da alın teriyle üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan her işletmenin ve her iş insanının sesi bizim için değerlidir.”

“MAKAM DEĞİL, SORUMLULUK”

Ekmen, adaylığını bir makam veya unvan arayışı olarak görmediğini belirterek, temsil görevlerinin beraberinde ciddi bir sorumluluk getirdiğine dikkat çekti. “Bizim için mesele bir koltuk veya unvan meselesi değildir. Mesele, Batman’ın ekonomisine nasıl daha fazla katkı sunabiliriz, üreticimizin ve tüccarımızın önünü nasıl açabiliriz, iş dünyamızın sesini nasıl daha güçlü duyurabiliriz meselesidir. Görev verilirse bunun bir makamdan önce sorumluluk olduğunun bilinciyle hareket edeceğiz.”

GEÇMİŞİN DEĞERLERİ, YENİ NESLİN VİZYONU

Feyzullah Ekmen’in adaylığı, ailesinden gelen ticaret ve toplumsal sorumluluk geleneğinin yeni kuşak tarafından iş dünyasının temsil alanına taşınması açısından da dikkat çekiyor.

Geçmişten gelen değerleri, sahadan gelen tecrübeyle buluşturan Ekmen; üretim, istihdam, ortak akıl ve güçlü temsil anlayışıyla seçim çalışmalarını sürdürüyor.

BatmanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Test sonucu pozitif çıkmıştı Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu
Sokak ortasında vurulmuştu Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yer: Sivas Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet’ten dikkat çeken çıkış Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış
11:42
Özgür Erdem İncesu’dan tüm Türkiye’yi ilgilendiren öneri: Özel indirim uygulansın
Özgür Erdem İncesu'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren öneri: Özel indirim uygulansın
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:56
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
10:38
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
10:37
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
10:27
Soruşturma tamamlandı Eski bakan Denizolgun’un sır ölümüne 3 ayrı dava
Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 11:57:54. #7.13#
SON DAKİKA: EKMEN SAHAYA İNDİ: GÜÇLÜ TEMSİL İÇİN YOLA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei