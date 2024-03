İmamoğlu, genç belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi

Güncel

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin genç belediye başkan adaylarıyla İstanbul'daki Dijital Deneyim Müzesi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. İmamoğlu, "Gerçekten bizden bu dönemde Türkiye, hiçbir zaman beklemediği kadar daha yüksek seviyede, tahminimizin çok yukarılarında bir yeni belediyeciliği, bir yeni nesil belediyecilik talebi vardır. Bunu bizim çok iyi düşünüp iyi çalışmamız lazım ve bunun çok hızlı, pratik, kolay uygulayıcıları da açıkçası genç yöneticilerimiz olabilir. Bu bir anda Türkiye'de yerel yönetim üzerinden kamu yönetimi çerçevesinde soluk aldıran bir sisteme dönüşebilir" dedi.

CHP'nin Dijital Gençlik Buluşması, İBB Kültür A.Ş Dijital Deneyim Müzesi'nde bu akşam düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile partinin genç belediye başkan adayları da katıldı.

Konuşmasına, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anarak başlayan İmamoğlu, "Gençlerin hedef koymak kendisine istediği zaman dönüp Mustafa Kemal Atatürk'ün kilometre taşlarında, hayatının önemli anlarında, başarılarında kaç yaşındaymış gibi diye baktığında kendi mücadeleci ruhunu da ona göre besleyecek ve hedeflerini büyütecektir diye düşünüyorum" dedi.

"HEDEFİMİZİ 15 BİN YURT YATAK SAYISI KOYDUK"

İmamoğlu, genç adaylara şöyle seslendi:

"İstanbul'da yaptığımız geleceğe dönük her şey önce gençleri ilgilendiriyor. 5 yılda 65,1 kilometre metro açmanın da aslında gençlerin hayatını nasıl kolaylaştırdığını hepimiz biliyoruz. Çokça yenilikler kattık. İlk defa güçlü bir gençlik meclisinden İBB yurtlarına, aynı zamanda öğrenci burslarımızdan tutun ders atölyelerine, bunlarda hedeflerimiz çok büyüttük artık. Öyle inanılmaz yüksek sayılara doğru koşan hedeflerimiz konusu. 100 bin genç üniversite bursu alıyorsa İBB'den, bu gerçekten büyük bir sayıdır ve bunu tamamen uygar, tamamen adil bir şekilde yönetmenin de gururunu yaşıyorum. Zira alışıktır ya siyasette isim yazılır, isim verilir, burs çıkar misali işte bu burada bulunan siyasi yol arkadaşlarım var. Benim çalışma arkadaşlarım var. Ben varım. Bir kişinin dahi ismini sisteme şu kişi yazsın da alsın değil, tamamen adil bir metotla süreç işletiliyor. Çok ilginç noktalarda ilginç insanların kulağıma fısıldayarak vermiş olduğu o teşekkür mesajları beni dünyanın en mutlu belediye başkanı yapıyor. Yine 5 bin 200 öğrencimiz yurtlarımızda. Bu eylülde 6 bin 500 olacak. Bu dönem için hedefimizi 15 bin yurt yatak sayısı olarak koyduk. Yurtlarımızın dünyada örnek yurtlar statüsüne girebilecek seviyede hizmetlerinin standardı oldukça yukarıda. Bunun yanı sıra yurtlarımızın öğrencilerimize çok farklı statüde hizmetleri de söz konusu. Hem içeriye hem dışarıya yani yurtta olanlar veya dışarıdan başvuranlar, staj imkanlarımız var. Bunu çok yukarıya taşıdık, deneyimliyorlar büyükşehir belediyesinin kent yönetimini. Tabii bunun yanı sıra birçok hizmetimize daha girebilirim.

"FIRSAT BULDUKÇA KÜTÜPHANE ORGANİZE EDİYORUZ"

Özellikle gençlik meclisi uygulamalarımızda sadece bir gençlik meclisini harekete geçirmek değil, o mecliste ortaya konan taleplerin ya da stratejik plana ya da bir sonraki yılın bütçesine konmasını istedikleri bazı yatırımların takibini de onların üzerinden daire başkanlarına kadar yaparak o meselenin sonuca evrilmesine kadar sürecin içine katıyoruz. Festivalleri, konserleri, kütüphaneleri, yani bir dönemde bizden önce aldığımızın üç katı kadar yeni kütüphane açtık bu şehre. Sayısını artık karıştırıyorum çünkü çokça açıyoruz. Fırsat buldukça yeni mekanlarda yeni kütüphaneler organize ediyoruz. 43 kütüphaneyi açtık bu dönem. Artık 60'ın üstünde bir sayıya evrildi ve gerçekten büyük, kapasitesi yüksek kütüphaneler. İstanbul Planlama Ajansı'na ayrı bir sayfa aralamak isterim. Çünkü orası da yoğunluklu gençlerin ilgi gösterdiği bir kampüs oldu. Bu kampüs bir kent yönetimi ya da belediyecilik noktasında bir AR-GE merkezi gibi gençleri içine katan, sadece genç deyince öğrenciden akademisyene, siyasi gençlerden yerel yönetime meraklı gençlere kadar hem ulusal hem uluslararası ve İstanbul odağında çok nitelikli araştırmaları yaparak bunun üzerinden seminerler, toplantılar ve buna dönük birçok etkinliği yapan bir pozisyondayız. Tabii biz birçok hizmetimizi yaparken özellikle bugün burada genç yöneticilere, genç kamu yöneticilerine, genç belediyecilere, genç meclis üyelerine sesleniyorsak onlara birkaç cümleyi kurmak isterim.

"DENEYİMLERİMİZLE DESTEK OLURUZ"

Gerçekten bizden bu dönemde Türkiye, hiçbir zaman beklemediği kadar daha yüksek seviyede, tahminimizin çok yukarılarında bir yeni belediyeciliği, bir yeni nesil belediyecilik talebi vardır. Bunu bizim çok iyi düşünüp iyi çalışmamız lazım ve bunun çok hızlı, pratik, kolay uygulayıcıları da açıkçası genç yöneticilerimiz olabilir. Bu bir anda Türkiye'de yerel yönetim üzerinden kamu yönetimi çerçevesinde soluk aldıran bir sisteme dönüşebilir. Bizler de deneyimlerimizle onlara destek, yardımcı oluruz ama genç arkadaşların katılımcı, şeffaf, ortak aklın hakim olduğu, birlikte düşünüp birlikte karar verme mekanizmalarının geliştirildiği ilçelerden beldeye, illerden büyükşehire varıncaya kadar iş birliğini en üst seviyeye taşıyan uygar, medeni, biraz daha gençlerin kendini iyi hissettiği, 'Bu benim belediyemdir, her şeyini açık, şeffaf paylaşıyor. Benim de fikrimi alıyor' noktasındaki atılımlarla bambaşka yöntemleri uygulayabilir ve çağ atlatabiliriz belediyeciliğe. Bu bakımdan ben bu 5 yıl yerel yönetimde bir ikinci yüzyılın ilk 5 yılın devrimi olarak görüyorum. Bu devrimin de sahiplerinin gençler olmasını diliyorum ama meclis üyesi ama belediye başkanı statüsüyle bunun altlığını hem genel başkanımızın hem ilgili parti üst yöneticilerinin hem de bizim gibi deneyimli arkadaşlarımızın da katkılarıyla onların da yenilikçi fikirlerinin bir araya geldiği çok sıkı bir 2024-2029'un bizi beklediğini ifade etmek isterim.

"MİLLETİMİZİ MUTLU EDECEĞİZ"

Çünkü bu başarı, Türkiye'nin geleceğini bence oluşturacak ve geleceğiyle ilgili umutları artıracak. O umut artıracak bütün doğruları yapan, umutları böyle yerle bir edecek bütün yanlışları da açıkçası önümüzdeki yolculuktan silip atan bir anlayışla yol yürümenin hazırlığını hep birlikte yapmalıyız. Bu duygularla hazırlık yapıyoruz açıkçası. Burada da seçim mücadelesi verirken İstanbul'da il başkanımızla, genç yönetici arkadaşlarımızla, meclis üyesi, belediye başkanı arkadaşlarımızla bunları sık konuşuyoruz. Birbirimizi motive ediyoruz. Umuyorum başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bütün şehirlerinde hem seçim başarısı elde edilen ama seçimden sonra da çok üstün yönetim başarısı elde edilen bir süreci var ederiz. 2012'de belediye başkanı aday adaylığı niyetimi ortaya koyduğumda genel merkezden gelen yöneticilere bir sunum yapmıştım. İlçe başkanıydım ve o zaman seçilmek bir gün, yönetmek 5 yıl. Biz bir güne çok hazırlanıyoruz ama onun misli misli fazlasını yöneteceğimiz 5 yıla hazırlanıyoruz diyerek yönetmenin ne kadar daha önemli ve kalıcı bir başarı olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Buradan da bütün genç yönetici arkadaşlarıma, seçilmek bir gün ve oraya çok konsantre çalışıyoruz ama yöneteceğimiz 5 yıla da onun misli misli fazlası çalışmalar yaparak iş birliğiyle zorunlu, başarılı olmak diye bir mottoyla yolumuz açık olsun diyorum. Belediyemizde, ülkemizde var olan en güzel uygulamaları birleştireceğiz. O havuzdan her beldeye, her ilçeye, her ile, her büyükşehire en uygun örnekleri hep beraber kullanıp milletimizi mutlu edeceğiz. Bu da bizi, Türkiye'mizi çok güzel bir geleceğe hazırlayacak. Benim genç arkadaşlarıma ifade edeceğim hususlar bunlar."