Ekrem İmamoğlu Hacıbektaş Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Hacıbektaş Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Ekrem İmamoğlu Hacıbektaş Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş Belediyesi'ni ziyaret etti ve hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

19.07.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: BERKİN GÜLSOY

(HACIBEKTAŞ) - İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, "Hacıbektaş'a hizmet etmek bizim için onur onurdur. Bunun hiçbir siyasi karşılığı yoktur. Tümüyle borcumuzu ödemektir, sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Bu duyguyla buradayız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim töreninin ardından Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim'i ziyaret etti. İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımıza bu dönem görevinde başarılar diliyorum. Tabii Hacıbektaş'ın hizmete ihtiyaçları vardı. O özenle davrandık. Yoksa dediği gibi başkanımızın artık hizmetlerimiz biraz karşılık buldukça biz de yavaş yavaş biraz daha dinlenmek, biraz daha buraya o maneviyatı fazlasıyla hissetmek için de gezmeye, biraz dolaşmaya, biraz dinlenmeye geliriz diye umut ediyoruz. Ama gerçekten Hacıbektaş ilçemizin ismiyle hiç bağdaşmayan, uzun yıllar ihmal edilmiş bir yönünü görmüş olmak da elbette bizi üzmüştü geçtiğimiz süreçte. Ama şimdi makul bir seviyeye erişti. Yapacaklarımız olduğunun farkındayız. Bu bağlamda hem biz hem diğer belediye başkanı arkadaşlarım ki bu konuda bütün Türkiye'nin her yerine özen göstermemizle ilgili Genel Başkan Yardımcımızın ve merkezi yönetimde bulunan diğer arkadaşlarımızın da iş birliğiyle sadece CHP'li belediyeler değil, parti ayrımı yapmaksızın elimizden gelen katkıyı yerel yönetimlere sunma konusunda gayret gösteriyoruz ve göstereceğiz. Tabii Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da bütün belediyelerimizin iyi hizmet almalarını, görevlerini rahat yapabilmelerini, haksızlığa uğramamalarını takip edeceğiz ve bu konuda da yerel yönetim güçlerimizi politikaları elbette ortaya koyacağız. ve bugün mutluyum. İyi bir projenin daha açılış yaptık. Simdi siz başkanımızla inşallah bu yeni dönemde yine Hacıbektaş'a olan hizmetlerimizin yanı sıra her yıl yapılan anma tören sizi güçlü kılmak adına belediyemizin buradaki sivil toplumla ve buradaki diğer paydaşlarıyla, meclisiyle bir arada güçlü hizmet üretmeleri adına yanınızda olacağımızı buradan İstanbul halkı adına belirteyim. Dolayısıyla Ağustos ayında yapacağınız anma günlerinde her zamankinden daha güçlü bir şekilde, daha fazla deneyimimizi de üstüne koyarak mutlak sürecin takipçisi olacağız.

Hacıbektaş'a hizmet etmek bizim için onur onurdur. Bunun hiçbir siyasi karşılığı yoktur. Tümüyle borcumuzu ödemektir, sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Bu duyguyla buradayız. Tekrar size ve heyetinize başarılar dilerim."

İmamoğlu, daha sonra Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim ve beraberindeki heyet, önce Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ne sonra da Bektaş Efendi Türbesi'ne ziyaret etti. Ziyareti sırasında İmamoğlu'na Hızır Avusturya Alevi İnanç Toplumu Yardım Kuruluşu üyeleri tarafından aşure ikram edildi.

Ekrem İmamoğlu, ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Hacıbektaş Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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