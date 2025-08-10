Kocaeli\'de Şoför Bıçakla Kendini Rehin Aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

YOLCUSUNU DEMİR SOPAYLA KOVALADI

Kartepe-İzmit hattında çalışan halk otobüsü şoförü Adem K., öğle saatlerinde yolcusu ile tartıştı. İddiaya göre, Ömerağa Mahallesi'nde otobüsü kenara çeken şoför, yolcusunu demir sopayla kovaladı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE BIÇAĞI BOYNUNA DAYADI

İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleriyle karşılaşan Adem K., direnerek mukavemet gösterdi. Daha sonra otobüste kendini rehin alarak eline aldığı bıçağı boynuna dayadı.

UZUN SÜREN İKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve müzakereci sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucunda Adem K., bıçağını bırakarak teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.