Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Kartepe-İzmit hattında çalışan halk otobüsü şoförü Adem K., öğle saatlerinde yolcusu ile tartıştı. İddiaya göre, Ömerağa Mahallesi'nde otobüsü kenara çeken şoför, yolcusunu demir sopayla kovaladı.
İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleriyle karşılaşan Adem K., direnerek mukavemet gösterdi. Daha sonra otobüste kendini rehin alarak eline aldığı bıçağı boynuna dayadı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve müzakereci sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucunda Adem K., bıçağını bırakarak teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Şoför Bıçakla Kendini Rehin Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?