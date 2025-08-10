Gurbetçiler Türkiye'ye Veda Ediyor - Son Dakika
Gurbetçiler Türkiye'ye Veda Ediyor

Gurbetçiler Türkiye'ye Veda Ediyor
10.08.2025 12:51
Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, buruk bir şekilde Avrupa'ya dönüş yapıyor.

Avrupa'da yaşayan Türkler, yaz tatilini memleketlerinde geçirdikten sonra dönüş yolculuğuna başladı. Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Gurbetçiler bir yandan Türkiye'deki günlerin keyfini hafızalarına kazıdıklarını, diğer yandan sevdiklerinden ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"KALBİMİZ BURUK, ŞİMDİDEN GÜN SAYMAYA BAŞLADIK"

Memleketi Trabzon'dan Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen Zeynep Doğan, tatil boyunca memleketin her köşesini gezdiklerini belirterek, "Bol bol anne baba ziyareti yaptık, büyüklerimizi gördük. Yaylalarımıza çıktık, denizlerimize gittik, yöresel yemeklerimizi yedik. İznimiz bitti, artık geri dönüyoruz. Geride annelerimiz, babalarımız, bebeklerimizin dedeleri, akrabalarımız kaldı. Kalbimiz biraz buruk ama seneye tekrar geleceğimiz için şimdiden gün saymaya başladık. İnşallah yolculuğumuz sağ salim geçer" ifadelerini kullandı.

"HUZUR İÇİNDE MELEKETİMİZİ GEZDİK"

Antalya'dan İsveç'e ailesiyle dönüş yapan gurbetçilerden Koray Küçüksarı ise tatilin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Antalya'dan geliyoruz, ailemizle beraber hoş vakitler geçirdik. Huzur içinde memleketimizi gezdik, dostlarımızla görüştük. Şimdi dönüş zamanı. İnşallah yolumuz açık olur" diye konuştu.

"OĞLUM AĞLADI, GİTMEK İSTEMEDİ"

Almanya'ya dönen gurbetçilerden Taner Tabakoğlu ise, "Tekrar çıktık yola Almanya'ya gidiyoruz. İnşallah seneye tekrar geliriz. Gelirken bir heyecan oluyor ama giderken garip bir hüzün var. Çocuklar bile gitmek istemiyor. Oğlum beş yaşında, ağladı, 'Baba kalalım' dedi. Ama işimiz, düzenimiz orada. Gönlümüz burada ama mecbur dönmek zorundayız" dedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
